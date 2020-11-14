В Карагандинской области открыли памятник Абаю

Акимат Карагандинской области

Караганда. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области продолжается череда мероприятий, посвящённых 175-летию великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. Памятник Абаю открыли в одноимённом городе, передает Kazakhstan Today.

Монумент высотой почти десять метров, отлитый из бронзы, установили на площади перед Домом культуры. Автор проекта - член Союза художников Казахстана Бейбит Мустафин. Скульптор изобразил поэта в полный рост, с книгой в руках и устремлённым вдаль взглядом. По его замыслу, монумент призван подчеркнуть огромный вклад Абая Кунанбаева в народное просвещение. Эскиз отбирался на конкурсной основе и утверждён республиканской Государственной комиссией по памятникам и сооружениям. На изготовление монумента ушло 5,6 тонны бронзы. Фигуру отлили на комбинате областного филиала Союза художников Казахстана", - рассказали в пресс-службе областного акимата.

По информации ведомства, в Карагандинской области это восьмой по счёту памятник Абаю. Первые скульптуры появились 50 лет назад.

В этом году вся страна празднует 175-летие великого Абая Кунанбаева. Как отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев, это способствует духовному развитию нации и сплочению народа. В нашей области прошли сотни мероприятий, посвящённых юбилейной дате. Сегодня мы ещё раз отдаём дань великому сыну казахского народа. Мы все учились на творчестве и мудрых "Словах назидания" Абая. Его заветы актуальны и поныне. Наша с вами задача - сохранить это богатство и передать его следующим поколениям", - сказал глава региона Женис Касымбек на открытии памятника в Абае. - .

В церемонии открытия памятника приняли участие горожане и гости - депутаты мажилиса парламента РК, абаеведы.

Абай - это великий путь нашей нации в будущее, золотой стержень нашей духовности. Все великие качества казахского народа заложены в наследии Абая, в его мудрых мыслях. Формирование интеллектуальной и образованной нации, модернизация сознания - всё это даёт познание сокровища духовного наследия Абая. Его мудрость вкладывает в сердце каждого человека доброту", - отметил заслуженный деятель РК Аманжол Альтаев.

По информации акимата, территорию площади районного Дома культуры благоустроили по программе "Дорожная карта занятости".

Отремонтировали фонтаны, ротонды и фасад ДК. Поменяли брусчатку, установили современные светильники, скамейки, урны", - уточнили в пресс-службе.

В этот же день в городе Абае презентовали сборник произведений местных поэтов "Абай жаккан бір сауле...". Также был представлен дисковый сборник романа-эпопеи Мухтара Ауэзова "Абай жолы" на 18 языках мира. Оцифровка книг проведена совместно с Центральной библиотекой Шахтинска.

В Карагандинской области в честь 175-летия Абая Кунанбаева проводились выставки, конкурсы чтецов, научно-практические конференции, челленджи и другие мероприятия. Спектакли, приуроченные к юбилею, поставили казахский и русский драмтеатры.

В области имя Абая носят город, 77 улиц и 12 учреждений. В Караганде в этом году имя Абая присвоили одной из улиц в центре города", - заключили в акимате.

Напомним, в августе текущего года в Караганде подвели итоги областного этапа XXI Республиканских Абаевских чтений среди учащихся 8-11 (12) классов. Конкурс прошел в дистанционном режиме на платформе ZOOM.

Чтения проводились по шести номинациям:"Олен - создын патшасы, соз сарасы" - конкурс чтецов произведений Абая и Шакарима, "Конылым анды угады" - состязание исполнителей песен и кюев Абая и Шакарима, "Жуйрыктен жуйрык озар жарысканда" - конкурс юных дарований (исполнение собственных сочинений: стихотворений, песен, музыкальных произведений), "Улылар алемы" - эссе о творчестве Абая и Шакарима, "Абайдын кара создеры" - конкурс чтецов "Слов назидания Абая", "Абайдын акын шакырттерынын шыгармалары" - соревнование чтецов произведений Шакарима Кудайбердиулы, Акылбая Абайулы, Магауии Абайулы.

В областном туре приняли участие 75 учащихся из Нуринского, Каркаралинского, Осакаровского, Актогайского, Улытауского районов, а также из Караганды, Балхаша, Жезказгана, Сатпаева, Приозерска, Шахтинска и Сарани.

Кроме того, в целях популяризации творчества и знакомства со "Словами назидания" Великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева среди населения в городе Караганде реализуется проект "Литературная остановка" , созданный по инициативе ГУ "Отдел культуры и развития языков города Караганды" акимата города Караганды.

Данный проект реализуется в рамках программы "Рухани жангыру" через МОО "Союз молодежных и детских организаций Карагандинской области". В центре города, возле ТД "Таир", уже установлена одна остановка, на которой размещены пятнадцатое "Слово назидания" Абая на трех языках и его портрет. По обеим сторонам расположены произведения Касыма Аманжолова, Мукагали Макатаева и Султанмахмута Торайгырова, посвященные творчеству Абая и городу Караганде. Вторую "Литературную остановку" планируется разместить по улице Муканова (Автостанция). Остановки подсвечены в ночное время суток и покрыты антивандальным оргстеклом. Содержание текстов на остановках планируется периодически менять, на них также будут размещены произведения карагандинских авторов. Если данный проект соберет хорошие отзывы, такие остановки появятся и в других районах города. Источник: www.kt.kz

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