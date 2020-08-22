В Караганде подвели итоги областного этапа ХХI Республиканских Абаевских чтений

Караганда. 21 августа. Kazakhstan Today - В Караганде подвели итоги областного этапа XXI Республиканских Абаевских чтений среди учащихся 8-11 (12) классов. Конкурс прошел в дистанционном режиме на платформе ZOOM. Организатор - РНПЦ ДО "Сарыарка дарыны", передает Kazakhstan Today.

Чтения проводились по шести номинациям:

- "Олен - создын патшасы, соз сарасы" - конкурс чтецов произведений Абая и Шакарима;

- "Конылым анды угады" - состязание исполнителей песен и кюев Абая и Шакарима;

- "Жуйрыктен жуйрык озар жарысканда" - конкурс юных дарований (исполнение собственных сочинений: стихотворений, песен, музыкальных произведений).

- "Улылар алемы" - эссе о творчестве Абая и Шакарима;

- "Абайдын кара создеры" - конкурс чтецов "Слов назидания Абая".

- "Абайдын акын шакырттерынын шыгармалары" - соревнование чтецов произведений Шакарима Кудайбердиулы, Акылбая Абайулы, Магауии Абайулы.

В областном туре приняли участие 75 учащихся из Нуринского, Каркаралинского, Осакаровского, Актогайского, Улытауского районов, а также из Караганды, Балхаша, Жезказгана, Сатпаева, Приозерска, Шахтинска и Сарани.

Победителями стали:

- в номинации "Олен - создын патшасы, соз сарасы" - Дильназ Мурат, ученица СОШ №61 Караганды;

- "Абайдын кара создеры" - Алмуханбет Ботажан, ученик СОШ №61 Караганды;

- "Конылым анды угады" - Гюнель Ширинова, ученица гимназии №38 Караганды;

- "Абайдын акын шакырттерынын шыгармалары" - Сания Аекина, ученица ШКДС поселка Шашубая Актогайского района;

- "Жуйрыктен жуйрык озар жарысканда" - Магжан Аскар, ученик СШИ "Дарын" (Караганда);

- "Улылар алемы" - Айым Аманжолова, ученица СШИ имени Жамбыла (Караганда).

Победители награждены дипломами I, II, III степени и ценными призами. Занявшие первые места будут представлять область на республиканском этапе конкурса 23-25 августа.

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