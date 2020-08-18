Караганда. 17 августа. Kazakhstan Today - В Караганде появилась первая "Литературная остановка", передает Kazakhstan Today.

В целях популяризации творчества и знакомства со "Словами назидания" Великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева среди населения в городе Караганде реализуется проект "Литературная остановка", созданный по инициативе ГУ "Отдел культуры и развития языков города Караганды" акимата города Караганды.

Данный проект реализуется в рамках программы "Рухани жангыру" через МОО "Союз молодежных и детских организаций Карагандинской области". В центре города, возле ТД "Таир", уже установлена одна остановка, на которой размещены пятнадцатое "Слово назидания" Абая на трех языках и его портрет. По обеим сторонам расположены произведения Касыма Аманжолова, Мукагали Макатаева и Султанмахмута Торайгырова, посвященные творчеству Абая и городу Караганде.

Вторую "Литературную остановку" планируется разместить по улице Муканова (Автостанция).

Остановки подсвечены в ночное время суток и покрыты антивандальным оргстеклом. Содержание текстов на остановках планируется периодически менять, на них также будут размещены произведения карагандинских авторов. Если данный проект соберет хорошие отзывы, такие остановки появятся и в других районах города.

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