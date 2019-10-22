Пекин. 21 октября. Kazakhstan Today - Более 40 мировых СМИ приняло участие в семинаре информационной сети "Один пояс, один путь", сообщил глава департамента внешних связей "Жэньминь Жибао" Ли Цзичань в ходе торжественной церемонии открытия семинара, передает Kazakhstan Today.

Как напомнил Ли Цзичань, 23 апреля текущего года состоялось первое заседание совета информационной сети "Один пояс, один путь".

"50 представителей СМИ из Африки, Латинской Америки и Карибского региона приняли участие в первом семинаре. И сегодня 43 представителя СМИ из Евразии, Ближнего Востока и Западной Африки продолжают наше сотрудничество", - сказал он.

Всего к деятельности совета присоединились 204 СМИ.

Успешное проведение первого заседания символизирует о практических результатах строительства информационной сети "Один пояс, один путь". И на сегодняшний день в составе информационной сети уже 204 СМИ из 97 стран мира", - сообщил Ли Цзичань.

Он отметил, что СМИ являются важным узлом для укрепления понимания и дружбы между народами.

Нынешний семинар важный проект для реализации совместной декларации информационной сети, а также конкретная мера для содействия производству информационной продукции в рамках "Одного пояса, одного пути", - сказал он.

Информационная сеть "Один пояс, один путь" стремится укреплять взаимопонимание, дружбу и сотрудничество, формировать нормализованный механизм сотрудничества между СМИ. Посредством различных мероприятий, лекций в данном семинаре принимают участие известные редакторы и корреспонденты из главных медиаорганизаций разных стран мира, способствуя обмену между разными народами и их культурами, а также содействуя сотрудничеству стран в разных сферах.

Информационная сеть "Один пояс, один путь" следует принципам взаимного уважения, консультации на равноправной основе, взаимной выгоды, добровольной деятельности, а также поддерживает дух Шелкового пути, характеризующийся "мировым сотрудничеством, открытостью и инклюзивностью, взаимным обучением, взаимной выгодой".

Штаб Информационной сети "Один пояс, один путь" находится в Пекине.

Информационная сеть "Один пояс, один путь" сосредоточена на создании платформы обмена и сотрудничества между СМИ из разных стран и регионов вдоль "Одного пояса, одного пути", установлением нормализированного механизма работы, стимулированием совместного проекта. Участникам Информационной сети "Один пояс, один путь" нужно укреплять многостороннее сотрудничество, ускорять комбинацию ресурсов, расширять каналы сотрудничества в сфере маркетинга, активно продвигать обмен опыта между кадрами. Информационная сеть "Один пояс, один путь" учредит совместный механизм в сфере обмена визуальной информации, радио, телевидения и документальных фильмов.

Информационной сети "Один пояс, один путь" на основе совместной консультации нужно организовать взаимные визиты между странами, повышать уровень взаимопонимания, проводить форумы сотрудничества СМИ и диалоги в рамках инициативы "Одного пояса, одного пути", а также семинары, мастер-классы с целью стимулирования обмена мнениями, поощрения инноваций. Сотрудничество поможет совместно решать вопросы в области СМИ.

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