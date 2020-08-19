Более 40 тыс. партийцев Акмолинской области участвует в праймериз

Акимат Акмолинской области

Кокшетау. 17 августа. Kazakhstan Today - Партийцы Акмолинской области примут активное участие в внутрипартийном отборе, передает Kazakhstan Today.

В целом число участвующих в праймериз партийцев по области составляет 40 108 человек из 276 ППО", - сообщает пресс-служба акима Акмолинской области.

Основные организационные моменты и пошаговый план действия областного филиала партии, подготовленного согласно правилам проведения в течении прошлой недели обсуждались с председателями ППО, с руководителями территориальных счетных комиссии, председателями организационных комитетов, членами Комиссии партийных комиссии, а также членами партийного кадрового резерва. Первый заместитель председателя Акмолинского областного филиала партии Nur Otan Галым Бекмагамбетов в онлайн формате провел семинар с активом партии по основным организацонным вопросам.

В ходе подготовки к праймериз в области были определены 248 мест проведения голосования. При областном и территориальных филиалах определены составы оргкомитетов и счетных комиссий по проведению праймериз. На более 200 площадках пройдут публичные дебаты на трех уровнях.

Первый заместитель председателя областного филиала партии также разъяснил порядок участия кандидатов в праймериз.

В ведомстве напомнили, что выдвижение и регистрация кандидатов начались 17 августа и продлятся до 28 августа включительно. На подготовку к агитации будет отведено 7 дней - с 31 августа по 6 сентября. С 7 сентября по 3 октября пройдет агитация, в том числе публичные дебаты - с 14 по 30 сентября. Дебаты будут проходить посредством специальной информационной системы праймериз с трансляцией в официальных аккаунтах партии.

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