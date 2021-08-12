Более 60 человек оштрафовали в Алматы за самовольный захват земель

АЛМАТЫ. 11 АВГУСТА - В Алматы за самовольных захват земли 64 человека оштрафованы на 8,4 млн тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил в ходе онлайн-брифинга в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя Управления градостроительного контроля Алматы Олжас Тулебаев, в городе ведется планомерная работа по выявлению участков, используемых с нарушением земельного законодательства.

Среди основных нарушений - использование участков с истекшим сроком аренды и нецелевое использование земельных участков.

С начала года за самовольный захват земель оштрафованы 64 лица на сумму 8,4 млн тенге с предписаний. Также выявлено 1114 земельных участков с истекшими сроками возврата земель, из них на 104 продлены сроки аренды, по 53 приняты меры, 61 земельный участок передан в частную собственность путём выкупа, 423 участка - в работе ", - сказал Тулебаев.

Он добавил, что по участкам с истекшим сроком аренды эти сроки можно продлить, обратившись с заявлением в местные исполнительные органы.

Тулебаев также сообщил, что без судебных разбирательств выявлено и снесено около 300 незаконных объектов, самовольно построенных на землях госфонда вдоль улиц и дворовых территорий. В том числе гаражи, ограждения и пристройки.

В целом за первое полугодие управлением градостроительного контроля Алматы выявлено 2840 земельных участков площадью 3760,9 гектара, неиспользуемые по назначению. Из них 755 площадью 595 гектаров освоены, 147 изъяты как неиспользуемые. Освоено 312 земельных участков сельхозназначения площадью 837 гектаров.





Ранее управление градостроительного контроля Алматы сообщило о сносе крупнейшей автостоянки на Кок-Тобе . По данным ведомства, у собственника истек срок временного возмездного землепользования.

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