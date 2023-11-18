Более 60 результатов экзаменов на получение водительских прав аннулировали в Казахстане за месяц

Повторную заявку на прохождение теста можно подать только через три месяца

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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в октябре была внедрена новая система ПДД 3.0 для сдачи теоретического экзамена на получение водительских прав, правила проверки ужесточены. За месяц в спецЦОНах были аннулированы 66 результатов тестирования по теории. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации "Правительство для граждан".





Результаты экзаменов были аннулированы в Шымкенте, Туркестанской, Актюбинской и Акмолинской областях в связи с нарушениями правил сдачи.





Благодаря новой системе сотрудники госкорпорации выявили, что при сдаче тестов услугополучатели пользовались микронаушниками, HDMI сплиттерами, позволяющими удаленно подключаться к персональным компьютерам. Кроме этого, попадались и такие, которые вшивали запрещенные устройства в рукава одежды, а также приходили на экзамен в жилетках со встроенными электронными приборами.





В Шымкенте клиент пользовался помощью третьего лица, подсказывающего правильные ответы постукиванием по окну. Система считала телодвижения экзаменуемого, частые повороты в сторону окна, а аудиозапись зафиксировала постукивания, благодаря чему результаты тестов были аннулированы.





Новая система была внедрена 16 октября текущего года в 83 экзаменационных классах во всех регионах Казахстана. Количество успешных результатов тестирования уменьшилось почти в два раза. Это хороший показатель того, что водительские права получают только те граждане, кто действительно освоил правила дорожного движения", - отметил заместитель председателя правления госкорпорации Шынгыс Оразалимов.





В госкорпорации отметили, что те граждане, чьи результаты тестирования аннулированы, могут подать заявку на повторное прохождение теста только через 3 месяца. Всего с начала года было выдано более миллиона водительских удостоверений.



