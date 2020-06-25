Более 60 тысяч пачек табачных стиков намеревались вывезти в Россию из Казахстана - КНБ

23 июня 2020 года казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Кайрак" (Костанайская область) предотвращен вывоз из Казахстана в Российскую Федерацию крупной партии табачных изделий (табачные стики - 60 500 пачек). Табачные изделия без акцизных марок пытались вывезти по сопроводительным документам на электроприборы", - сообщили в пресс-службе КНБ.
Отмечается, что это не первая попытка незаконного перемещения табачных изделий через казахстанско-российскую Государственную границу. Задержанная партия передана в департамент Государственных доходов по Костанайской области.
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