Талдыкорган. 30 августа. Kazakhstan Today - На "Хоргосе" задержали партию незадекларированных сигарет весом более 400 килограммов, передает Kazakhstan Today.

29 августа 2019 года на контрольно-пропускном пункте МЦПС "Хоргос", таможенный пост "Алтынколь" департамента государственных доходов по Алматинской области, в ходе осуществления таможенного контроля при выезде из КНР в РК в зоне таможенного контроля были задержаны незадекларированные в установленной форме 1890 блоков (378 000 штук сигарет) табачных изделий общим весом 403 килограмма, сообщили в ДГД.

Среди них сигареты без табачных акцизных марок: марки "Milano" в количестве 113 блоков (22 600 штук); марки "Mond" в количестве 726 блоков (145 200 штук); марки "Реll" в количестве 21 блока (4200 штук); сигареты марки "Continent" в количестве 30 блоков (6000 штук); сигареты марки "Cavallo" в количестве 1000 блоков (200 000 штук).

Таможенная стоимость задержанных сигарет составила 4 122 066 тенге, а неуплаченные таможенные пошлины и налоги составила 4 564 327 тенге.

В настоящее время выясняются все обстоятельства, после чего все причастные лица будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - пояснили в ведомстве.

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