Актау. 26 августа. Kazakhstan Today - В морпорту Актау задержали партию контрабандных сигарет на 1,2 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

В конце июня текущего года в таможенный орган были поданы товаросопроводительные документы на продукцию "кафель для пола", прибывший из Исламской Республики Иран в шести сорокапятифутовых контейнерах. Но в ходе проверки вместо заявленного товара были обнаружены сигареты в количестве 333,9 млн штук. По итогам товароведческой экспертизы товар оценён на сумму более 1,2 млрд млн тенге, при этом ущерб по таможенным платежам и налогам составил 3,7 млрд тенге", - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что сотрудники таможенного поста "Морпорт" совместно с подразделениями службы экономических расследований Мангистауской области предотвратили еще несколько случаев контрабанды сигарет, которые имели место с мая по июль 2018 года.

В частности, 23 мая из Объединенных Арабских Эмиратов прибыли два морских 40-футовых контейнера с гипсовой штукатуркой - так указывалось в таможенной декларации. Однако в ходе проверки товара выяснилось, что контейнеры заполнены пачками сигарет: всего -20,5 млн штук общим весом 28,3 тонны.

Второй и третий случаи произошли 28 мая и 2 июня. Сначала прибыли шесть грузовых автомашин из Грузии. Заявленной в декларации "посуды" там не оказалось. Затем из ОАЭ прибыли четыре морских 40-футовых контейнера. Заявленного товара "запасные части для автотранспортных средств" не было, только более чем 40 млн штук сигарет. 23 июля прибыл груз из пяти морских 40-футовых контейнеров из Ирана. Вместо заявленного "полиэтилена низкого давления" контейнеры заполнили незадекларированными сигаретами в количестве 50,9 млн штук.

Общее количество сигарет по четырем фактам - более 200 млн штук сигарет. По итогам товароведческой экспертизы общая стоимость табачной контрабанды (по пяти вышеуказанным фактам) оценена в 1,8 млрд тенге, при этом ущерб по таможенным платежам и налогом составил более 5,6 млрд тенге, заключили в ДГД.

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