Контрабанду более 600 тыс. пачек сигарет пресекли в Актюбинской области

Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Из Казахстана пытались незаконно вывезти более 600 тыс. пачек сигарет, спрятав их в автомобиле под арбузами, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками департамента государственных доходов по Актюбинской области на пограничном посту автоперехода "Жайсан" при пересечении государственной границы проведен досмотр автомобиля марки Volvo. При проверке в данном автомобиле под арбузами обнаружены коробки с сигаретами в количестве 612 000 пачек без акцизных марок и товарно-сопроводительных документов", - сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов Минфина РК.

Все материалы по данному факту в соответствии со статьями 233, 234 УК РК переданы в департамент экономических расследований по Актюбинской области.

Напомним, ранее на таможенном посту "Нур жолы" ДГД по Алматинской области пресечен ввоз в Казахстан 39 автотранспортных средств производства Китайской Народной Республики с поддельными документами об оценке соответствия.

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