Более 6 млн казахстанцев получили ЭЦП в 2018 году

Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - В 2018 году госкорпорация "Правительство для граждан" выдала более 6 миллионов электронно-цифровых подписей, что на 1,4 млн больше, чем в 2017 году, передает Kazakhstan Today.

Рост количества выданных ЭЦП говорит об увеличении количества граждан, пользующихся порталом электронного правительства", - отмечают в пресс-службе госкорпорации.

Также сообщается, что количество самостоятельно полученных электронных услуг в секторах самообслуживания "Connection Point" в ЦОНах выросло на 12% и составило в 2018 году более 12 млн электронных услуг. При этом через фронт-офисами госкорпорации в 2018 году было оказано около 32 млн услуг, что на 17% меньше чем в 2017.

Другими словами, увеличивается количество граждан, получающих госуслуги самостоятельно в электронном формате, вместо получения их через операторов ЦОНов", - объяснили в пресс-службе госкорпорации.

Больше всего ЭЦП в 2018 году получили жители Алматы, Астаны и Туркестанской области. Так, в Алматы было выдано более 803 тысяч ЭЦП, в Туркестанской области - более 738 тысяч и более 680 тысяч - в Астане.

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