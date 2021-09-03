В Павлодаре более 6 тысяч водителей оштрафованы за непристегнутый ремень безопасности

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ПАВЛОДАР. 2 СЕНТЯБРЯ - В Павлодаре более 6 тысяч водителей привлечены к ответственности за непристегнутый ремень безопасности, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Непристегнутый ремень безопасности - одно из самых часто нарушаемых правил дорожного движения среди жителей региона. На сегодняшний день 6416 водителей, игнорировавших ремень безопасности, привлечены к административной ответственности. Только за один день на камеры видеонаблюдения попали 20 непристегнутых водителей. Все нарушители оштрафованы на 5 МРП", - сообщает сайт Polisia.kz.

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