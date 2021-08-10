Каждый четвёртый погибший на дороге является пешеходом - Тусупов

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НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Каждый четвёртый погибший и раненый на дороге является пешеходом, об этом сегодня на брифинге

МВД рассказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Состояние дорожной безопасности определяется именно дисциплиной водителей. За последнее время транспортная дисциплина несколько ухудшилась. Количество выявленных нарушений за 7 месяцев текущего года, по сравнению с предыдущим годом, возросло на 60%", - сообщил Тусупов.

В частности, на 50% увеличилось количество нарушений, связанных с правилами перевозки пассажиров.

Что касается управления автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, по словам Тусупова, кроме 10 тыс. водителей, подвергшихся административному аресту и 12 тыс. водителей, лишённых прав, около 1 тыс. водителей за подобное вождение были лишены прав пожизненно.

58% случаев смертности на дорогах связаны с тремя видами ДТП: наездами на пешеходов, лобовыми столкновениями и опрокидыванием автомобиля", - рассказал Тусупов.

Особенно остро стоит вопрос именно с наездами на пешеходов. Каждый четвёртый погибший и раненый на дороге относится именно к этой категории участников дорожного движения.

Есть проблемы с дисциплиной самих пешеходов. С начала года выявлено более 150 тыс. нарушений с их стороны. Что касается водителей, каждое пятое ДТП в стране происходит из-за превышения скоростного режима в населённых пунктах", - сообщил Тусупов.

По его словам, нарушения скоростного режима несколько сдерживает повсеместная установка камер, фиксирующих ситуацию на дорогах. Сейчас их общее количество составляет около 13 тыс. 200. С их помощью в этом году выявлено уже более 1 млн 600 тыс. нарушений.

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