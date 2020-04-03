Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - Более чем 12 тыс. казахстанцам одобрили заявки на приостановление выплат по займам, сообщил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, передает Kazakhstan Today.

Во исполнение поручения президента РК от 13 марта 2020 года Агентство приняло Постановление № 17 от 22 марта 2020 года "О мерах поддержки населения и субъектов предпринимательства в период чрезвычайного положения". Кроме этого, в реализацию поручения главы государства от 23 марта текущего года финрегулятор также утвердил Порядок приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

С 16 марта по 15 июня 2020 года заемщикам, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения, будут приостановлены выплаты сумм основного долга и вознаграждения. Это займы, выданные банками второго уровня, микрофинансовыми организациями, ломбардами, компаниями онлайн-кредитования, кредитными товариществами", - сообщил Абдрахманов на брифинге в Алматы.

По его словам, на сегодняшний день (на 11.00), банки второго уровня и микрофинансовые организации уже приняли от физических лиц 84 345 заявок на приостановление выплат, из них одобрено 12 071.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства