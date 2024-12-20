19.12.2024, 15:12 154891
Более тысячи наркокурьеров могут выйти по УДО в Казахстане
Фото: pixabay
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Более тысячи наркозакладчиков могут получить право на условно-досрочное освобождение в Казахстане, сообщил в кулуарах сената заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов.
Сейчас, действительно, часть так называемых закладчиков, осужденных за сбыт наркотических средств, а это более тысячи человек, получат право на условно-досрочное освобождение", - сказал Адилов.
Осужденные должны подать ходатайство по месту отбывания наказания либо через адвоката.
Каждый случай будет индивидуально рассмотрен, и, таким образом, осужденный сможет получить право на смягчение наказания", - пояснил замминистра.
Он добавил, что в стране за наркопреступления отбывают наказание порядка 4 тысяч человек, из которых около 1220 осуждены за так называемые закладки.
Напомним, сегодня депутаты сената приняли законодательные поправки, смягчающие наказание для "закладчиков". Чаще всего эти люди вовлекаются в преступления ввиду легкомыслия и не имеют никакого отношения к "наркобаронам".
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20.12.2024, 09:26 1216
Алматинцам приходят штрафы за нарушение ПДД двухмесячной давности
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Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Тысячи водителей в Алматы получили штрафы за нарушения ПДД двухмесячной давности, сообщает BES.media.
В редакцию издания поступили десятки сообщений и протоколов о нарушениях ПДД. Ситуация у всех идентичная: временной отрезок между нарушением ПДД и фактом прихода штрафа - около двух месяцев.
В пресс-службе Sergek Group объяснили, что их система лишь автоматически фиксирует нарушения ПДД, формирует карточку с доказательной базой (фото и видео) и передает ее уполномоченному сотруднику полиции.
Решение о нарушении принимается сотрудником с использованием ЭЦП, после чего предписание направляется нарушителю. Сроки отправки предписаний определяются уполномоченным органом, который занимается разъяснением этих вопросов в рамках своей компетенции", - пояснили в Sergek Group.
По их данным, сбоев в системе не случалось, работает она в штатном режиме.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что срок привлечения к административной ответственности по КоАП составляет два месяца с момента нарушения. Если уведомление о штрафе поступает позже, то его можно обжаловать. Еще алматинцам напомнили, что нужно соблюдать ПДД, ведь камеры зафиксировали за год 3,8 млн нарушений.
Обжаловать штрафы, которые пришли спустя два месяца, советует юрист Мурат Адам.
Основанием для наложения штрафа является совершенное административное правонарушение. Однако привлечение к ответственности возможно только в пределах двух месяцев с момента его совершения. Например, если нарушение зафиксировано 1 января 2024 года, то протокол должен быть составлен и уведомление о штрафе отправлено не позднее 1 марта. Обжаловать обязательно. Игнорировать нельзя, с такой целью это и делается", - сказал он.
Составление протокола по истечении срока давности может стать основанием для отмены штрафа. Но если срок меньше и вы действительно нарушили ПДД - придется платить.
Чтобы обжаловать штраф или предписание о его уплате, нужно подать жалобу в тот орган, который вынес это решение. Жалоба на постановление о штрафе подается в течение 10 дней с момента получения его копии. Если нарушение зафиксировано камерами, то дело считается рассмотренным через 15 дней после доставки предписания. Жалобу можно отправить так:
- откройте сайт Qamqor.gov.kz;
- на главной странице найдите раздел "Обжалование административных правонарушений";
- нажмите "Подача обращений по административным делам";
- войдите на портал с помощью своей ЭЦП (электронной цифровой подписи);
- введите номер административного дела в окно поиска;
- нажмите кнопку "Подать обращение";
- внесите суть жалобы, прикрепите доказательства (фото, документы или сошлитесь на закон и опишите, что истек срок давности правонарушения);
- подпишите жалобу, используя ЭЦП, и отправьте на рассмотрение.
Так обращение будет зарегистрировано, и вы сможете отслеживать его рассмотрение.
19.12.2024, 19:47 89086
Казахстанские полицейские проверят "резиновые квартиры"
Фото: Polisia.kz
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция проверит "резиновые квартиры", чтобы привлечь к ответственности собственников жилья, сообщает Polisia.kz.
Регистрация по месту жительства полностью автоматизирована, и зарегистрироваться можно тремя способами.
Первый способ - в любом отделении центра обслуживания населения, где достаточно иметь удостоверение личности, а также присутствие собственника жилья.
Второй - через интернет-портал электронного правительства, где гражданин может подать заявку на регистрацию, а собственник дать согласие.
Третий способ прописки реализован МВД совместно с банками БЦК, "Халык", "Каспий" и "Фридом Финанс" через мобильное приложение. При этом подтверждение личности, регистрация и согласие собственника осуществляются посредством SMS-пароля.
В МВД напомнили, что законодательством предусмотрена ответственность за проживание без документов личности, а также без регистрации по месту жительства, месту временного пребывания.
Для выявления и пресечения фактов массовой регистрации граждан по одному адресу в департаменты полиции направлено указание проверить все адреса, имеющие признаки "резиновых квартир", с целью снятия с регистрации фактически не проживающих лиц и привлечения к ответственности собственников жилья.
19.12.2024, 18:02 103946
Забастовка шахтеров в Сатпаеве: "Казахмыс" предложил два варианта повышения зарплаты в 2025 году
Для разъяснения предложений была организована встреча с работниками на рабочих местах, включая шахты
Фото: Кадр из видео
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Сатпаев. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Корпорация "Казахмыс" предложила бастующим шахтерам в Сатпаеве два варианта повышения зарплаты с 1 января 2025 года, сообщает пресс-служба "Казахмыса".
В частности, работодателем в ходе переговоров с бригадирами всех рудников Жезказганской производственной площадки были предложены следующие варианты:
- индексация на 8,5% и дополнительные четыре квартальные премии в размере 50 МРП за выполнение производственного плана;
- индексация заработной платы на 15,6%.
Как отметил председатель правления ТОО "Корпорация "Казахмыс" Нурахмет Нуриев, дальнейшее резкое необоснованное увеличение зарплат в конечном итоге приведет к неконкурентности и консервации ряда рудников компании, а как следствие, и закрытие имеющихся рабочих мест.
Также для разъяснения предложений была организована встреча с работниками непосредственно на рабочих местах, включая шахты (...) ТОО "Корпорация "Казахмыс" продолжает предпринимать все возможные шаги для скорейшего разрешения ситуации", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 17-18 декабря текущего года работники нескольких шахт ПО "Жезказганцветмет" приостановили работу с требованием повышения заработной платы. Ранее в Минтруда призывали работников "Казахмыса" урегулировать трудовой спор в правовом поле.
19.12.2024, 15:56 136506
В Казахстане запущен сбор подписей за лишение мандата депутата, инициировавшего введение единого часового пояса
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Серикбол Нурланулы на сайте Alash online запустил сбор подписей за лишение депутатского мандата мажилисмена Еркина Абиля, который инициировал переход на единый часовой пояс в Казахстане.
Автор петиции напомнил, что главным инициатором введения в Казахстане единого часового пояса является мажилисмен Еркин Абиль. На единый пояс страна перешла 1 марта 2024 года. А уже в апреле на платформе ePetition начался сбор подписей за его отмену, но требование народа не удовлетворили.
Еркин Абиль продолжает настаивать на том, что переход на единый часовой пояс был верным решением, оценить которое пока не смогли. Но в то же время мажилисмен допускает и возможность неправоты со своей стороны. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма. По его словам, тысячи казахстанцев поддерживают введение единого часового пояса. И слова тех, кто жалуется, что дети возвращаются в темноте, носят субъективный характер. Мы, поддержавшие инициативу граждане, требуем лишить депутатского мандата депутата мажилиса парламента РК Еркина Абиля в связи с утратой доверия населения!" - написал Серикбол Нурланулы.
18 декабря суд Астаны принял решение отказать в удовлетворении иска Серикжана Ахметжанова об отмене постановления правительства о переходе страны на единый часовой пояс.
В Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Ранее казахстанская исследовательница изучила опыт Чили, где с сокращением дневного времени на 20% выросла преступность. Казахстанка провела параллель данных чилийского исследования с внедрением единого часового пояса в Казахстане.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев рассказал о негативных последствиях перевода времени.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью.
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев факта перевода времени на час назад.
Кто инициировал переход Казахстана на единый часовой пояс.
Депутат Елнур Бейсенбаев обратил внимание на общественный резонанс и массовое несогласие казахстанцев с объединением часовых поясов. По словам мажилисмена, с решением правительства не согласны 10 млн человек. Члены партии AMANAT предложили завершить исследование по единому часовому поясу к марту 2025 года.
19.12.2024, 14:08 171391
Минтруда призывает работников "Казахмыса" урегулировать трудовой спор в правовом поле
17-18 декабря текущего года работники нескольких шахт ПО "Жезказганцветмет" приостановили работу с требованием повышения заработной платы
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана констатирует нарушение бастующими работниками ПО "Жезказганцветмет" ТОО "Корпорация "Казахмыс" норм трудового законодательства и призывает сотрудников компании к возобновлению работы и обсуждению их требований к работодателю в установленном порядке.
17-18 декабря текущего года работники нескольких шахт ПО "Жезказганцветмет" приостановили работу с требованием повышения заработной платы. Данные действия со стороны работников были произведены с нарушением предусмотренного трудовым законодательством порядка выдвижения требований и их рассмотрения работодателем, заявили в Министерстве труда и социально защиты населения Казахстана.
В соответствии с Трудовым кодексом РК действующий порядок предусматривает: официальное направление требований работодателю, их рассмотрение работодателем, а при невозможности разрешения - рассмотрение в примирительной комиссии. Данный порядок рассмотрения требований работников не предусматривает приостановление производственного процесса. Несоблюдение установленного законодательством порядка влечет дисциплинарную ответственность. В целях урегулирования сложившейся ситуации МТСЗН призывает стороны к проведению примирительных процедур, исключительно в правовом поле, в рамках примирительной комиссии и возобновлению работы", - обратились в ведомстве.
19.12.2024, 09:31 268226
В Астане открыли региональный офис Euronews
Аида Балаева отметила, что начало работы Euronews является важным событием для информационной сферы Казахстана
Фото: gov.kz
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась торжественная церемония открытия регионального офиса телеканала Euronews, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации Казахстана.
Этот офис станет важной площадкой для диалога между культурами, а также для продвижения новых идей и креативных решений. Уверена, что здесь будут рождаться проекты, которые не только укрепят взаимопонимание между странами, но и внесут вклад в глобальное медиапространство", - заявила министр культуры и информации РК Аида Балаева.
Она отметила, что начало работы Euronews является важным событием для информационной сферы Казахстана. Министр подчеркнула, что это не просто расширение географического присутствия, но и большие возможности для того, чтобы показать всему миру богатое культурное наследие и современное развитие Казахстана.
Мы будем информировать международную аудиторию о культуре, экономике и наследии Казахстана, работая с казахстанскими предпринимателями и художниками, а также создавая оригинальные телешоу, которые представят новые реалии и яркое будущее Казахстана", - заявил председатель совета директоров Euronews Педро Варгас.
По данным Минкультуры, в рамках сотрудничества Euronews выступил информационным партнером Всемирных игр кочевников, которые прошли в сентябре этого года в Астане. Трансляция охватила более 39 миллионов человек по всему миру. Также уже опубликовано 10 программ, передач и интервью, посвященных инвестиционным проектам и культурному наследию казахского народа.
В пресс-службе отметили, что ключевым элементом сотрудничества является реализация проекта Euronews Academy, который предполагает проведение обучающих тренингов и мастер-классов для повышения квалификации сотрудников отечественных телеканалов, что положительно скажется на профессиональных навыках представителей казахстанских СМИ.
В настоящее время ведется работа над созданием 20 проектов. В их числе шоу о культуре, искусстве и образе жизни - Modern Nomads, региональное шоу о бизнесе и экономике - East-West Connect и интервью с региональными личностями - Voices from Central Asia", - добавили в ведомстве.
Напомним, о том, что в РК появиться офис Euronews, некоторые СМИ сообщали еще летом.
18.12.2024, 21:05 416786
Главную елку страны зажгли в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 18 декабря, в 20.00 в Астане зажгли главную елку страны. Ее высота составляет 25 метров. Елку впервые установили рядом со стадионом "Астана Арена".
В этом году елка имеет естественную форму, по бокам - новогодняя шаль, на ней порядка 3 тысяч игрушек и очень много гирлянд.
Церемонии зажжения новогодних елок прошли по всему городу, создавая праздничное настроение и наполняя улицы атмосферой зимней сказки.
18.12.2024, 10:48 644961
В суде Астаны прокомментировали решение по делу о едином часовом поясе
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Межрайонном суде по гражданским делам Астаны прокомментировали решение по иску жителя ВКО к правительству Казахстана против перехода на единый часовой пояс.
Основанием иска заявлено несоответствие смены часового пояса астрономическому времени, отсутствие полномочий ответчика на принятие таких решений, изменение более половины текста, что влекло издание нового НПА. Решением суда в удовлетворении иска отказано", - говорится в сообщении.
В суде отметили, что законом "Об обеспечении единства измерений" разработка основных направлений единой государственной политики в области обеспечения единства измерений отнесено к компетенции правительства.
Постановлением № 131 от 26 января 2000 года образован консультативно-совещательный орган при правительстве в лице межведомственной комиссии по времени и эталонным частотам. Одной из функции комиссии определено внесение предложений в правительство РК по установлению и изменению порядка исчисления времени на территории республики. Принятие оспариваемых постановлений реализовано правительством в рамках наделенных статьей 69 Конституции РК полномочий, согласно которой правительство по вопросам своей компетенции издает постановления, имеющие обязательную силу на всей территории республики. Кроме того, с момента принятия постановления от 23 ноября 2000 года прошло более 24 лет, истцом пропущен общий срок исковой давности в три года. Довод об изменении более половины текста нормативно-правового акта не подтвердился, данный довод не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, так как процедура издания НПА ответчиком не нарушена", - сообщили в суде.
Отмечается, что решение не вступило в законную силу.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?