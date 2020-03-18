Караганда. 17 марта. Kazakhstan Today - Больницы Карагандинской области оснащены всем необходимым для борьбы с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

В распоряжении врачей имеются аппараты искусственной вентиляции лёгких, боксы для заражённых, капсулы для транспортировки и необходимый запас медикаментов. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев.

Как сообщили в областном УВП, жителей региона волнует вопрос готовности медорганизаций к возможному наплыву пациентов. Стационары и поликлиники располагают всем необходимым.

Тем не менее управление здравоохранения принимает дополнительные меры по переходу медучреждений на усиленный режим работы.

Уже сейчас крупные предприятия области дали согласие на то, что в случае необходимости в загородных санаториях и профилакториях, принадлежащих им, развернут карантины. Таким образом, заражённые будут изолированы от остальных жителей региона.

Также за счёт спонсорских средств приобрели две капсулы для транспортировки больных коронавирусом. В ближайшее время в медучреждения области поступят необходимые лекарственные препараты - с запасом на два месяца.

Много обращений поступает к нам по поводу наличия средств личной защиты - медицинских масок и антисептиков. 16 марта в Караганду завезли 250 тысяч масок, они будут реализовываться в сети аптек "Биосфера" по цене 140 тенге, без коммерческой наценки. В Темиртау завезли 69 тысяч масок. Их можно приобрести в аптеках "Парацельс", - сказал Ержан Нурлыбаев.

Он также сообщил, что в области есть своё производство дезинфицирующих средств, в том числе антисептиков для рук. Предприятие находится в Сарани. В сутки оно производит две тонны антисептиков. В ближайшее время они поступят в аптеки и супермаркеты области.

Сейчас решается вопрос о закупке экспресс-тестов для определения коронавируса COVID-19. О том, в каком количестве и когда они поступят в регион, проинформируют в ближайшее время. Их можно будет купить в аптеках.

Нурлыбаев также напомнил: если вы обнаружили у себя признаки ОРВИ, необходимо вызвать врача на дом. До его приезда следует организовать домашний карантин - надеть медицинскую маску, расположиться в отдельной комнате и ограничить вход в неё остальным членам семьи.

Задать свои вопросы о мерах профилактики, работе медучреждений и ситуации с коронавирусом в области можно по номеру Call-центра: 95-55-59.

Кроме того, в УВП Карагандинской области проинформировали, что общественный транспорт области будет работать в обычном режиме во время ЧП. Санитарный контроль за состоянием автобусов усилится. Меры коснутся также междугородних маршрутов.

Все автопарки области уже перевели на режим усиленного санитарного контроля. Автобусы обрабатывают дезинфицирующими растворами перед началом каждого рейса и после его окончания. Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог также рекомендовало автопаркам проводить ежедневный осмотр сотрудников. Если у них обнаружат признаки заболевания, то водителей и кондукторов могут не допустить до работы.

Организованы санитарные посты на въездах на территорию области. Они есть в Нуринском районе, Жезказгане, Темиртау, Балхаше и два поста в Караганде. На постах будут выявлять прибывающих с признаками коронавирусной инфекции", - сообщил руководитель департамента контроля качества товаров и услуг Канат Аскаров.

Он также подчеркнул, что в период действия режима чрезвычайного положения в стране жителям рекомендуют запоминать номера такси и контактные данные водителей. Это необходимо для того, чтобы в случае заражения можно было максимально быстро провести противоэпидемические мероприятия.

Также стало известно, что учителям Карагандинской области сохранят зарплату в полном объёме во время вынужденных каникул.

Учителя школ, как и преподаватели колледжей, будут работать во время каникул в удалённом режиме. При этом зарплату получат в полном объёме и в положенные сроки", - сообщил руководитель управления образования Есенгазы Имангалиев.

В Казахстане объявлены досрочные каникулы для школьников, а студенты вузов и колледжей перешли на дистанционное обучение. На эти меры пошли в целях профилактики коронавируса COVID-19.

Всего в Карагандинской области 70 колледжей. Все они подключены к электронным обучающим платформам. В регионе лишь у 70 студентов нет возможности подключения к Интернету. Специально для них обучение будет осуществляться через сервисы АО "Казпочта". Остальные 36 900 студентов усваивают новые знания с помощью систем BilimAl, Platonus, Smart College и Мoduls. Занятия проходят в формате видеоуроков, самостоятельных онлайн-работ и курсов, чат-занятий, веб-занятий, телеконференций и телеуроков.

По словам Имангалиева, оценки за третью четверть школьникам выставят в начале четвёртой, после того как они сдадут все СОРы и СОЧи.

В ближайшее время все учащиеся получат задания на время каникул. Исключение составляют такие предметы, как физическая культура, художественный труд, самопознание, музыка, графика и проектирование, основы предпринимательства и бизнеса, начальная военная и технологическая подготовка.

Также в УВП области сообщили, что в регионе работает горячая линия по необоснованному росту цен.

На сегодняшний день цены на продукты в крупных супермаркетах и на продовольственных рынках держатся на прежнем уровне. Ненамного выросла цена на сахар. Это связано с подорожанием продукта на заводе-изготовителе в Беларуси. Об этом сообщила руководитель управления предпринимательства Татьяна Аблаева.

Тем не менее серьёзного повышения цен на него в ближайшее время не будет. В стабилизационном фонде области есть 200 тонн сахара, который в случае острой необходимости начнут поставлять в социальные павильоны и супермаркеты региона.

Мониторинг цен и наличия социально значимой продукции проводится ежедневно. В первую очередь в крупных розничных сетях, охватывающих около 80% всего населения области. В настоящее время в связи с тем, что жители региона закупили бакалейной продукции в три раза больше средней нормы, могут быть небольшие задержки с фасовкой и логистикой", - отметила Татьяна Аблаева.

По информации УВП, пожаловаться на отсутствие социально значимых товаров и необоснованный рост цен можно по телефонам горячей линии: (8-7212) 50-76-39 и (8-7212) 42-12-13.

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