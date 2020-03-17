Больных коронавирусом среди сотрудников КТЖ нет

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Больных коронавирусом среди сотрудников АО НК "КТЖ" на данный момент нет, передает Kazakhstan Today.

В связи с поступающими запросами от СМИ по поводу якобы заболевших коронавирусом COVID-19 сотрудников АО НК "КТЖ" сообщаем следующее. После перелета на рейсах Москва - Нур-Султан и Франкфурт - Нур-Султан несколько сотрудников компании были определены на домашний карантин, так как в самолете вместе с ними летели пассажиры, заболевшие коронавирусом. Тест на COVID-19, сданный ими, показал отрицательный результат. В настоящее время они находятся на домашнем карантине. Больных коронавирусом среди сотрудников АО НК "КТЖ" на данный момент нет", - сообщили в пресс-службе КТЖ.

По данным компании, начиная с января текущего года, предпринимаются заблоговременные меры по профилактике коронавируса. С 1 февраля 2020 года сокращены маршруты следования пассажирских поездов Алматы - Урумчи и Нур-Султан - Урумчи до станции Достык.

Совместно с департаментом качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по городу Нур-Султану разработана инструкция, регламентирующая порядок действий работников поездной бригады при подозрении у пассажира или обслуживающего персонала коронавируса.

В пассажирских поездах АО "Пассажирские перевозки" размещена наглядная информация и памятка для пассажиров, в мультимедийных порталах фирменных и коммерческих поездов размещены видеоролики по профилактике коронавируса. В пути следования не менее 4 раз проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. В поездах предусмотрены дезинфицирующие средства, медицинские маски и др.

Кроме того, АО "НК "КТЖ" принимает меры безопасности и профилактики распространения коронавируса на железнодорожных вокалах Казахстана. Особое внимание уделяется вокзалам, расположенным в городах Нур-Султан, Алматы, Семей и Достык.

Кассиры, дежурные и другие работники данных вокзалов обеспечены масками, защитными перчатками и антисептиками. Также проведены инструктажи персонала по действиям и мерам безопасности в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания. На всех вокзалах по стране обеспечен неснижаемый запас специальных моющих средств, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений", - отметили в пресс-службе.

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