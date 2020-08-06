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Бракованные ракеты "Протон-М" вернули в Москву с Байконура

05.08.2020, 10:10 7858
Бракованные ракеты "Протон-М" вернули в Москву с Байконура
Москва. 5 августа. Kazakhstan Today - Три ракеты-носителя "Протон-М", в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены с космодрома Байконур в Москву для ремонта, передает Kazakhstan Today.
 

Все ракеты-носители "Протон-М", у которых на Байконуре были выявлены дефекты, находятся на заводе в Москве", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".

 
По его словам, одна из этих ракет уже отремонтирована, отправлена обратно на Байконур, в конце июля с ее помощью были успешно запущены телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103".
 
В марте генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне". По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
 
В апреле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области. В том же месяце две из трех находившихся на Байконуре ракет "Протон" были отправлены в Москву для ремонта, третью ракету планировалось отправить позже.
 

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