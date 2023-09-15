Бруцеллез в Карагандинской области: в регионе зарежут свыше двух тысяч коров
Фото: Depositphotos
Караганда. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше двух тысяч коров зарежут в Карагандинской области. Все эти буренки больны бруцеллезом. Инфекцию обнаружили в нескольких населенных пунктах региона.
Сейчас в трех районах ввели ограничения на вывоз молока и мяса. В селах проводят санитарную обработку. При этом, как пояснили ветинспекторы, мясо зараженных коров отправят в колбасные цеха. После переработки оно будет пригодно в пищу. У оставшегося скота возьмут кровь на ПЦР, чтобы исключить заражение, сообщает телеканал "Астана".
Оно уходит только на колбасные изделия, а если такие характеристики отсутствуют, то с выдержкой 12 часов охлаждение отправляется на реализацию. Рекомендация для населения и владельцев животных для всех субъектов - первое, всегда кипяченное молоко желательно 100 градусов при 5 минутах. Обязательное условие есть хорошо сваренное мясо 2,5-3 часа", - сказал руководитель управления ветеринарии Карагандинской области Кайрбек Турсынбеков.
Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области, эпидемиологическая обстановка по бруцеллезу на территории Карагандинской области продолжает оставаться нестабильной.
В текущем году среди населения Карагандинской области зарегистрировано 19 впервые выявленных случаев бруцеллеза, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается рост на 2 случая. Случаи бруцеллеза зарегистрированы в городах Караганда, Сарань, Шахтинск, Абайском, Бухаржырауском, Каркаралинском, Нуринском районах", - проинформировали в ведомстве.
По данным департамента, в Шетском, Абайском, Актогайском, Нуринском и Бухаржырауском районах выявлено на 337 больше случаев заболевания сельхозживотных по сравнению с 2022 годом.
В ходе эпидемиологического обследования установлено, что источником заражения бруцеллезом у 61,8% людей является использование молока и молочных продуктов в пищу без термической обработки и приобретение их у физических лиц, в 38,2% случаев нарушение санитарно-гигиенических норм и правил при уходе за сельскохозяйственными животными у частных владельцев скота, несвоевременное лабораторное обследование животных", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в пробах, взятых из внешней среды, возбудители бруцеллеза выявлены в 13,2% молочных продуктах, 25,0% корма. Эти выявленные положительные результаты указывают на распространение микробов во внешнюю среду и, в свою очередь, могут быть факторами передачи этой инфекции.
Бруцеллез - это зоонозная инфекция, передаваемая от животных человеку при контакте с зараженными животными. Возбудители инфекции - бактерии (бруцеллы), патогенные для человека микроорганизмы. Инкубационный период бруцеллеза 7 дней - 8 недель, чаще 2 недели.