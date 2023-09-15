В Карагандинской области растет заболеваемость бруцеллезом
Караганда. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области сообщили о росте заболеваемости бруцеллезом среди людей и скота.
По данным ДСЭК региона, в текущем году среди населения Карагандинской области впервые зарегистрировано 19 случаев бруцеллеза. В прошлом году заболело на 2 человека меньше. Случаи бруцеллеза зарегистрированы в Караганде, Сарани, Шахтинске, Абайском, Бухаржырауском, Каркаралинском, Нуринском районах.
В Шетском, Абайском, Актогайском, Нуринском и Бухаржырауском районах выявлено положительно реагирующих сельскохозяйственных животных на 337 голов больше по сравнению с 2022 годом по бруцеллезу среди крупного и мелкого рогатого скота, являющихся основными источниками возбудителя бруцеллеза для человека", - рассказали эпидемиологи.
Установлено, что источником заражения бруцеллезом у 61,8% людей являются употребленные в пищу молоко и молочные продукты без термической обработки. При этом уточняется, что продукты были приобретены у физических лиц, у которых в 38,2% случаях отмечается нарушение санитарно-гигиенических норм и правил ухода за сельскохозяйственными животными, несвоевременное лабораторное обследование животных.
В пробах, взятых из внешней среды, возбудители бруцеллеза выявлены в 13,2% молочных продуктах, 25% корма. Эти выявленные положительные результаты указывают на распространение микробов во внешнюю среду и в свою очередь могут быть факторами передачи этой инфекции", - предупреждают в ДСЭК.
Ранее в эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
Кроме того, казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
Напомним, в Акмолинской области произошла вспышка заболеваемости сибирской язвой.