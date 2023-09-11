Сибирская язва в Акмолинской области: число госпитализированных выросло

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Кокшетау. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - До пятнадцати человек дошло число больных сибирской язвой в Акмолинской области. Последний пациент в Есильскую районную больницу поступил 3 сентября, - До пятнадцати человек дошло число больных сибирской язвой в Акмолинской области. Последний пациент в Есильскую районную больницу поступил 3 сентября, сообщает "Кокшетау Азия"





Первые больные с подозрением на особо опасную инфекцию поступили в районную больницу в Есиле 29 августа. Всех больных доставили с кожными проявлениями болезни из села Ушкарасу Жаркаинского района.





По словам заместителя главного врача больницы Мухтара Томтаева, состояние одного пациента оценивается как удовлетворительное, остальные - средней степени. Все пациенты получают лечение и находятся под контролем врачей-инфекционистов.





Пока врачи борются за здоровье, в районах принимают меры безопасности. В село Ушкарасу посторонних не пускают, с 1 сентября объявлен карантин и работает республиканский эпизоотический отряд. Он обрабатывает территорию и проводит вакцинацию всего скота. Выставленные на подъездах к селу посты тщательно осматривают транспорт и людей. Продукты питания из населенного пункта не вывозят.





Идет расследование обстоятельств заражения. Версий несколько. По одной из них, причиной стал барсук. Шкуру забитого зверька нашли в рабочем помещении хозяйства. Как оказалось, скотники поймали его для жира. Куда делся жир, теперь выясняют, а шкуру отправили на экспертизу. Возможно, это именно барсук принес заразу, а грязным ножом после разделывали скот.





В конце июля прошлого года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.





В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".



