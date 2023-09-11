Сибирская язва в Акмолинской области: число госпитализированных выросло
Кокшетау. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - До пятнадцати человек дошло число больных сибирской язвой в Акмолинской области. Последний пациент в Есильскую районную больницу поступил 3 сентября, сообщает "Кокшетау Азия"
Первые больные с подозрением на особо опасную инфекцию поступили в районную больницу в Есиле 29 августа. Всех больных доставили с кожными проявлениями болезни из села Ушкарасу Жаркаинского района.
По словам заместителя главного врача больницы Мухтара Томтаева, состояние одного пациента оценивается как удовлетворительное, остальные - средней степени. Все пациенты получают лечение и находятся под контролем врачей-инфекционистов.
Пока врачи борются за здоровье, в районах принимают меры безопасности. В село Ушкарасу посторонних не пускают, с 1 сентября объявлен карантин и работает республиканский эпизоотический отряд. Он обрабатывает территорию и проводит вакцинацию всего скота. Выставленные на подъездах к селу посты тщательно осматривают транспорт и людей. Продукты питания из населенного пункта не вывозят.
Идет расследование обстоятельств заражения. Версий несколько. По одной из них, причиной стал барсук. Шкуру забитого зверька нашли в рабочем помещении хозяйства. Как оказалось, скотники поймали его для жира. Куда делся жир, теперь выясняют, а шкуру отправили на экспертизу. Возможно, это именно барсук принес заразу, а грязным ножом после разделывали скот.
В конце июля прошлого года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
В прошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.