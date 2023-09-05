В инфекционное отделение Есильской районной больницы госпитализировано 12 человек

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Кокшетау. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области выявлена вспышка сибирской язвы. На территории села Ушкарасу Жаркаинского района установлен карантин, сообщает - В Акмолинской области выявлена вспышка сибирской язвы. На территории села Ушкарасу Жаркаинского района установлен карантин, сообщает ElDala.kz





По информации областного управления ветеринарии, сообщение о подозрении на заболевание сибирской язвой у работников ТОО в Жаркаинском районе поступило от департамента СЭС Акмолинской области 28 августа.





Со слов директора предприятия, в хозяйстве пало 32 головы КРС. Погибший скот был ликвидирован, мясо комиссионно изъято.





В инфекционное отделение Есильской районной больницы госпитализировано 12 человек. Также выявлено 22 контактных лица, которые находятся под наблюдением медиков.





На территории села Ушкарасу 31 августа объявлен карантин. Ведется работа по ликвидации очага заражения.





Ранее сообщалось о бруцеллезе скота в Карагандинской области 12 июля. Инфекция начала распространяться и среди людей.





В Казахстане с начала года бруцеллез выявили у 17,5 тысячи голов скота.





Также в республике выявлен всплеск заболеваемости опасной инфекцией среди людей. 19 фактов заражения бруцеллезом зарегистрировано в Кызылординской области, еще 21 случай - в Костанайской . Все люди заразились инфекцией от сельхозживотных. В основном заражаются дети и подростки.





В марте этого года в граничащей с Казахстаном Омской области РФ ввели карантин по бешенству.





В конце июля прошлого года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.





В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".





В прошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил , что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.





По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.