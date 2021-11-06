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Будут ли штрафовать за отказ пройти перепись населения

05.11.2021, 11:58 36046
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Бюро национальной статистики рассказали, будут ли штрафовать граждан за отказ предоставить личные данные в рамках программы переписи населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Законодательством предусмотрена ответственность за непредоставление первичных статистических данных, в том числе при переписи населения. Это мировая практика. Стоит особо подчеркнуть, это не означает, что со стороны органов статистики будет оказано какое-либо давление. Потому как не ставится цель привлечь респондентов к ответственности, через массовую информационно-разъяснительную работу надо охватить опросом максимальное количество граждан. Кроме того, перед интервьюерами стояла задача объяснить респонденту значимость переписи населения. Отметим, что одно из главных требований при отборе интервьюеров - его коммуникабельные способности", - объяснили в Бюро нацстатистики.

 
В ведомстве также отметили, что по результатам предыдущих переписей респондентов не привлекали к какой-либо ответственности.
 
Напомним, в Казахстане завершился основной этап широкомасштабной кампании общенациональной переписи, продлившейся с 1 сентября до 30 октября.
 
В Бюро национально статистики сообщили, что по состоянию на 1 ноября перепись прошли 19,4 млн казахстанцев, это 100,2% от населения страны по предыдущей статистике. Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли этого сделать, еще имеют возможность включить себя в список данных до 8 ноября.
 

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В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

06.11.2021, 10:07 2809
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 6 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Антициклон медленно смещаясь через территорию РК, сохранит погоду преимущественно без осадков. Лишь на крайние северные регионы будет влиять ложбина циклона принося с собой небольшие осадки в виде дождя и снега. На большей части республики сохранится усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере и юге, юго-востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Туркестанской области на юге и предгорных районах ожидается туман, на севере, западе и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

На юго-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 

На севере и в горных районах Алматинской области ночью и утром ожидается туман, усиление ветра в районе Алакольских озер до 17-22 метров в секунду. 

В центре и на юге Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в центре с пыльной бурей. 

На севере Акмолинской области, юге Западно-Казахстанской области, юго-западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на северо-западе - туман. 

На севере Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на северо-востоке - низовая метель, туман.

 

В пяти областях объявили штормовое предупреждение

05.11.2021, 21:20 79165
В пяти областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSATN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 6 ноября в центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, в центре и на юге области 15-20 метров в секунду.
 
6 ноября на севере Акмолинской области ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
6 ноября ночью и утром на севере и в горных районах Алматинской области туман, 6-8 ноября в районе Алакольских озер ожидается ветер восточный, 17-22 метра в секунду.
 
6 ноября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, южный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
6-8 ноября на юго-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 6 ноября порывы 23 метра в секунду.
 
Напомним, синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду по Казахстану на 6-8 ноября.
 

Как будут трудоустраивать граждан с особыми потребностями, рассказал Байбек

05.11.2021, 15:15 146584
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В столице состоялась торжественная церемония награждения лауреатов общественной премии "Жан Шуак", организованной Казахстанской конфедерацией инвалидов при поддержке партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Данная премия ежегодно присуждается людям с инвалидностью, принимающим активное участие в общественной деятельности и гражданам, внесшим вклад в улучшение качества жизни людей с особыми потребностями.
 
Как отметил первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, поддержка людей с особыми потребностями всегда будет одним из приоритетов в работе правящей партии. Сегодня в стране проживает свыше 700 тысяч граждан с особыми потребностями, в том числе 14% - это дети до 18 лет.
 

По поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева, еще в 2014 году с целью систематизации работы в этом направлении мы запустили партийный проект "Кедергісіз келешек". Благодаря проекту было трудоустроено порядка 40 тысяч граждан с особыми потребностями, адаптировано более 24 тысяч соцобъектов, внесены изменения в законодательство, при поддержке фонда "Болашак" открыто 43 кабинета инклюзивного образования. Огромная работа ведется Фондом Нурсултана Назарбаева. В рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы партии будет продолжена работа по адаптации еще 22 тысяч объектов социальной инфраструктуры, трудоустройству людей с особыми потребностями. В этом году уже открыто 10 центров по вопросам трудоустройства, оказания психологической и правовой помощи", - сказал Бауыржан Байбек.

 
По информации пресс-службы партии, реализуя принцип "Равные возможности - всем детям", Nur Otan обеспечит внедрение инклюзивного образования во всех колледжах и вузах, а также в 70% школ и дошкольных организаций. Будет увеличено количество реабилитационных центров и внедрён госзаказ по психолого-педагогической и коррекционной поддержке детей с особыми потребностями. Потерявшие кормильца дети будут одновременно получать 2 пособия – по инвалидности и по потере кормильца. 
 
В партии также намерены расширить фонды библиотек для незрячих и слабовидящих, в том числе на государственном языке, обеспечить доступность специальных программ для онлайн-перевода в язык жестов. Всем гражданам с первой группой инвалидности, нуждающимся в постоянном уходе и не пользующимся услугами личного помощника, будет предоставляться дополнительное социальное пособие. При этом к 2025 году нуждающиеся граждане с инвалидностью будут обеспечены на 100% техническими средствами и услугами реабилитации.
 

Сегодня мы с огромной гордостью говорим о ваших заслугах. Вы пример для всех и каждого в нашем обществе. Наша общая задача - создавать системные условия для людей со специальными потребностями. Как вы знаете, в своем послании глава государства поручил в предвыборных списках партий ввести специальную квоту для лиц с особыми потребностями. То есть те, кто не понаслышке знает все проблемы, каждый день пропускают через себя, через свою жизнь, они будут принимать соответствующие законы и требовать от исполнительных органов решения этих вопросов", - подчеркнул Бауыржан Байбек. 

 
В своем приветственном слове президент казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова отметила, что церемония вручения "Жан Шуак" проводится с 2008 года и за эти годы премии были удостоены более 70 человек. В этом году были номинированы 58 человек из 17 регионов. Из них по результатам открытого голосования решением организационной комиссии определены 7 номинантов. 
 

Сегодня более 13 тысяч людей с особыми потребностями являются членами партии Nur Otan. Благодаря совместной системной работе правящей партии казахстанская конфедерация инвалидов представлена в мажилисе парламента. Хочу поблагодарить каждого, поскольку и те, кто не получил награду, внесли свой вклад в дело привлечения внимания общественности к проблемам людей с особыми потребностями, работу по устранению социальных барьеров. Наша общая цель - способствовать социализации людей с инвалидностью, открывать новые возможности для личностного развития, поддерживать их стремление идти вперед и быть полезными обществу", - сказала Жанат Омарбекова. 

 
Так, в номинации "За силу духа и стремление к победе" награды удостоена альпинистка, мастер спорта международного класса Мария Ауэзова. В этом году она совершила восхождение на базовый лагерь Эвереста (5364 метров) и гору Кала-Патхар (5640 метров).
 
Обладателем премии "За вклад в позитивные изменения общественного сознания по отношению к людям с особыми потребностями" стал общественный деятель Нияз Сундиталиев.
 
В номинации "За вклад в информационное освещение проблем и жизнедеятельности людей с особыми потребностями" премию получил известный блогер Алмаз Ержан.
 
За достижения в развитии волонтерского движения обладателем статуэтки стала общественный деятель Гульназ Космурзиева. В период пандемии она организовала сбор средств и оказала помощь более 2 тысячам нуждающихся.
 
В номинации "За вклад в развитие предпринимательской деятельности" премии удостоена мама ребенка с особыми потребностями Гульмира Пармышева. Она запустила проект Кіshkentai по производству развивающих игрушек для особенных детей.
 
Обладателями премии "За выдающиеся достижения в области искусства и культуры" стали создатели и артисты народного театра клоунады "Мы Вас любим!". Труппа театра состоит из артистов с нарушением слуха.
 
Премией "За выдающиеся достижения в области спорта" награждена спортсменка по пауэрлифтингу, серебряный призер летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Раушан Койшибаева.
 

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