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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст для женщин за рождение каждого ребенка, - Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст для женщин за рождение каждого ребенка, рассказал в своем ответе на депутатский запрос премьер-министр РК Алихан Смаилов.





В Казахстане действует трехуровневая пенсионная система, включающая базовый, солидарный и накопительный пенсионные компоненты, размер которых определяется исходя из трудового стажа. При этом для женщин предусматриваются льготы по исчислению стажа с учетом особенностей их трудовой деятельности (перерывы на рождение и уход за детьми)", - сообщил премьер-министр.





По его словам, в трудовой стаж женщин при назначении пенсионных выплат засчитывается время ухода неработающей матери за малолетними детьми (до достижения каждым ребенком возраста 3 лет в пределах 12 лет в общей сложности).





Также в целях обеспечения непрерывности участия в накопительной пенсионной системе работающих женщин, находящихся в декретных отпусках, с 2014 года из республиканского бюджета производится субсидирование обязательных пенсионных взносов.





При этом по поручению главы государства с этого года период ухода за ребенком продлен с 1 года до 1,5 лет. Снижение пенсионного возраста для женщин за рождение каждого ребенка на 2 года в условиях функционирования накопительной пенсионной системы не позволит обеспечить их адекватными пенсионными выплатами в будущем", - пояснил Алихан Смаилов.





Кроме того, в соответствии с посланием главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" повышение пенсионного возраста женщин с 2023 года приостановлено до 2028 года на уровне 61 года.





В целом работа по совершенствованию пенсионной системы продолжается и находится на постоянном контроле уполномоченного органа и правительства", - добавил премьер-министр.



