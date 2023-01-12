Депутат предложил снизить пенсионный возраст для женщин, имеющих детей
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительству необходимо рассмотреть вариант снижения пенсионного возраста для женщин, имеющих детей. Об этом заявил депутат Аманжан Жамалов, озвучивая запрос на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова, в ходе заседания мажилиса.
В прошлом году глава государства ответил на большой общественный запрос по поводу пенсионного возраста женщин. Подписан закон о заморозке пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года. Планка пенсионного возраста зафиксирована до 2028 года. Считаю, что за это время правительству следует найти оптимальное решение для перезагрузки пенсионной системы. И это не обязательно должно быть повышение пенсионного возраста", - отметил депутат.
По его словам, у Министерства труда и социальной защиты есть два основных аргумента для повышения пенсионного возраста. Первый - это рост продолжительности жизни. Второй - это якобы повышение пенсии за счет увеличения пенсионного возраста.
Но если посмотреть на статистику, то за последние три года продолжительность жизни женщин снизилась с 77 до 75,5 лет, то есть на 1,5 года. Поэтому вполне естественно, что казахстанским женщинам хотелось бы отдохнуть еще при жизни. Но повышение пенсии за счет увеличения пенсионного возраста - это то же самое, что накормить собаку ее же отрезанным хвостом", - считает Аманжан Жамалов.
Он отметил, что на республиканском общественном совете по экономике при партии AMANAT было несколько встреч с активистами женского движения, которые продолжают выступать за снижение пенсионного возраста.
Пониженный пенсионный возраст для женщин был установлен в советское время для работников отдельных отраслей. Потом этот перечень отраслей расширялся, пока туда не вошли все женщины. В те годы женщины рожали по 5-6 детей, выполняли тяжелую домашнюю работу, трудились на производстве. Поэтому ранний выход на пенсию был справедливой компенсацией за женский и материнский труд. В современном мире условия работы и быта женщин изменились. Мы стремимся к гендерному равенству. Улучшаются условия труда и производства. Домашние обязанности становятся более равными, легче и безопаснее. Однако один факт остался неизменным. Это рождение детей. Суммарный коэффициент рождаемости в Казахстане равен 3,13. Это значит, что каждая женщина в среднем за свою жизнь рожает три ребенка. Рождение детей вынуждает женщин временно уходить с работы, терять навыки и компетенции, жертвовать карьерой и профессиональным опытом. В этот период они не отчисляют пенсионные взносы, соответственно, теряют в пенсии. Эти потери, безусловно, должны быть компенсированы правом раннего выхода на пенсию. Но это право должно быть справедливым и обоснованным, учитывать современные реалии", - сказал Аманжан Жамалов.
Он напомнил, что на сегодня раньше общеустановленного пенсионного возраста, а точнее в 53 года, выходят на пенсию только многодетные матери, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста.
Учитывая изложенное, считаю, что правительству необходимо рассмотреть в целом вариант снижения пенсионного возраста для женщин, имеющих детей. За рождение каждого ребенка снижать пенсионный возраст на 2 года, но не более 10 лет. Таким образом, женщина, родившая трех детей, будет иметь право выйти на пенсию на 6 лет раньше. На сегодня с учетом заморозки пенсионного возраста для женщин это составило бы 55 лет. Если общий пенсионный возраст для женщин вырастет до 63 лет, то она сможет выйти на пенсию в 57 лет. Считаю, что это будет справедливым решением, поддержит наших женщин и, главное, стимулирует рождаемость", - заключил депутат.