Букет цветов в подарок: еще об одной мошеннической схеме рассказали казахстанцам  

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Алматы. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 16 октября, ДЧС Алматы обратился к жителям и гостям города с предупреждением.





Сирены прозвучат 17 октября в 10.00. Будет проведена проверка городской системы оповещения. При проверке системы оповещения планируется включение сирен, перехват телерадиоканалов, рассылка уведомлений через мобильные приложения. Звуковой сигнал "Внимание всем!!!" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС", - говорится в сообщении.





Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.





В департаменте напомнили, что безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередачи, деревьев и зданий.