Букет цветов в подарок: еще об одной мошеннической схеме рассказали казахстанцам
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев предупредили об очередной мошеннической уловке с использованием букета цветов.
О случае обмана рассказал в TikTok блогер Тимур Асылханов.
@timurasylhanov Новый вид мошеnnичества. Людям отправляют цветы и просят сообщить полученный по телефону смс код. Как только сообщаете код, на вас тут же оформляют кредит. #тимурасылханов #астана #казахстан ♬ оригинальный звук - Тимур Асылханов
Если вы получили шикарный букет цветов, а отправитель вам неизвестен, то не спешите радоваться. На вас могут оформить кредит. Расскажу последний случай. Кандидат медицинских наук, женщина-врач-акушер-гинеколог отмечала свой день рождения. И ей прислали шикарный букет цветов, либо же пациенты решили поздравить. Вечером раздается звонок из цветочного магазина или агентства, не знаю, как его правильно назвать. И говорят, извините, пожалуйста, наш курьер вчера вам отправил цветы, вы не могли бы подтвердить, что вы их получили, сейчас мы вам код отправим, нам буквально 4 цифры сообщить. Ну, женщина сообщила 4 цифры. Это она еще кандидат медицинских наук. И что вы думаете, через 2 часа на нее начали оформлять кредит в "ЖУСАН банке", - рассказал блогер.
По его словам, в банке женщине сказали, что у них не первый раз с помощью цветов оформляют кредиты на людей.
Я так понимаю, мошеннический прием нацелен на прекрасную половину человечества. Девушки, женщины, если вдруг внезапно какой-то неизвестный поклонник отправил эти цветы прекрасные вам, принимайте, но не подтверждайте", - предупредил Асылханов.
Напомним, вчера в мажилисе обсуждалась тема борьбы с мошенничеством. В частности, депутаты подняли тему запрета выдачи онлайн-кредитов. По словам мажилисмена Никиты Шаталова, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников.
Ранее председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов предложил создать в Казахстане сall-центр для борьбы с мошенниками.