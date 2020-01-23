Букмекерская контора "Олимп" перестала принимать ставки

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Букмекерская контора "Олимп" не принимает ставки с 22 января, передает Kazakhstan Today.

"С 22 января 2020 года Olimp.kz больше не может принимать ставки по казахстанской лицензии в связи с ее приостановкой. Нам очень жаль, что было принято такое решение. Мы были казахстанской букмекерской конторой и хотели бы остаться ею и в дальнейшем", - говорится в заявлении на сайте конторы.

По данным следствия, компания, нарушая нормы действующего законодательства Республики Казахстан, через интернет-ресурсы осуществляла нелицензируемую деятельность, с извлечением определенного дохода. Соответственно, эта сфера не облагалась налогами, проинформировали в пресс-службе КНБ РК.

29 ноября 2019 года Специализированным межрайонным административным судом Алматы приостановлено действие лицензии сроком на 6 месяцев, выданной ТОО "Only bet" и ТОО "Alpha bet" с торговой маркой БК "Олимп".

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