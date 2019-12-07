Суд в Алматы приостановил лицензию букмекерской конторы "Олимп" (ВИДЕО)

По данным следствия, компания, нарушая нормы действующего законодательства Республики Казахстан, через интернет-ресурсы осуществляла нелицензируемую деятельность, с извлечением определенного дохода. Соответственно, эта сфера не облагалась налогами, проинформировали в пресс-службе КНБ РК.
Выявлены и блокированы каналы нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. Фиксируются иные деяния, относящиеся к сфере финансовых преступлений.
29 ноября 2019 года Специализированным межрайонным административным судом Алматы приостановлено действие лицензии сроком на 6 месяцев, выданной ТОО "Only bet" и ТОО "Alpha bet" с торговой маркой БК "Олимп".
В настоящее время ведутся следственные мероприятия по установлению фактических масштабов противоправной деятельности БК "Олимп", а также нарушений налогового законодательства", - резюмировали в ведомстве.
Напомним, ранее в Нур-Султане с трех незарегистрированных ранее букмекерских контор взыскали 13 млн тенге налогов.
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