Суд в Алматы приостановил лицензию букмекерской конторы "Олимп" (ВИДЕО)

Алматы. 6 декабря. Kazakhstan Today - Департаментом КНБ РК по Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы "Олимп", передает Kazakhstan Today.

По данным следствия, компания, нарушая нормы действующего законодательства Республики Казахстан, через интернет-ресурсы осуществляла нелицензируемую деятельность, с извлечением определенного дохода. Соответственно, эта сфера не облагалась налогами, проинформировали в пресс-службе КНБ РК.





Выявлены и блокированы каналы нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. Фиксируются иные деяния, относящиеся к сфере финансовых преступлений.

29 ноября 2019 года Специализированным межрайонным административным судом Алматы приостановлено действие лицензии сроком на 6 месяцев, выданной ТОО "Only bet" и ТОО "Alpha bet" с торговой маркой БК "Олимп".

В настоящее время ведутся следственные мероприятия по установлению фактических масштабов противоправной деятельности БК "Олимп", а также нарушений налогового законодательства", - резюмировали в ведомстве.

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