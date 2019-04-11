Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - В столице с трех незарегистрированных ранее букмекерских контор взыскали 13 млн тенге налогов, передает Kazakhstan Today.

На территории столичного района Байконыр в ходе прокурорских проверок пресечена деятельность восьми незарегистрированных букмекерских контор, уклонявшихся от уплаты налогов от дохода на сумму 6 млн тенге", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Нур-Султана.

Кроме того, в результате проверки были выявлены 19 нелегальных игровых автоматов, а также 18 компьютерных и 11 бильярдных клубов, использовавших незарегистрированные в налоговых органах объекты налогообложения.

В отношении организаторов незаконного игорного бизнеса проведено досудебное расследование, уголовное дело направлено в суд. Также в целях взыскания налоговых платежей с предпринимателей в адрес управления государственных доходов района Байконыр внесено 3 акта прокурорского надзора.

В результате на учет поставлено более 100 компьютеров и 19 бильярдных столов, а также зарегистрированы 3 букмекерские конторы, с которых взыскано 13 млн тенге налогов", - заключили в ведомстве.

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