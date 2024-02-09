08.02.2024, 14:07 43261
Буллинг в школах: в МВД рассказали, как будут решать проблему
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В каких ситуациях буллинг будет оцениваться как правонарушение, за которое предусмотрен штраф, рассказал первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха.
Как это будет применяться - будем смотреть совместно с Минпросвещения. Там будет механизм, какой случай достаточно будет рассмотреть на родительском собрании, в каком случае достаточно провести профилактическую беседу. И только там, где это уже чревато серьезными нарушениями прав ребенка, полиция будет вмешиваться и составлять материалы. Необязательно же по каждой мелочи - там один ребенок другого как-то назвал", - сообщил Лепеха.
Как отметил вице-министр, если даже проблема в определенном ребенке, то в любом случае вопрос надо решать на уровне педагогического коллектива и родителей, а не на уровне "каких-то вещей, не предусмотренных законодательством".
Вообще долго и правозащитные организации, и депутаты ставили вопрос о том, что необходима эта норма. Вы знаете, что сейчас стоит вопрос об имплементации определенных позиций, применяемых в международном законодательстве. Когда-то нам надо было приходить к тому, чтобы и эти вещи вводить в правовое поле", - добавил спикер.
В Казахстане 17,5% детей время от времени подвергаются буллингу, 6,8% опрошенных подростков 2-3 раза в месяц испытывают травлю и запугивание со стороны окружающих, 14,1% детей в возрасте 11-15 лет признались, что сами участвовали в буллинге по отношению к сверстникам.
Количество самоубийств среди подростков в стране выросло почти на треть.
В прошлом году на республиканском съезде педагогов президент Касым-Жомарт Токаев поручил взять на особый контроль случаи буллинга и изнасилований в школах.
В октябре 2023 года в Казахстане появился единый телефон доверия для жертв бытового насилия и буллинга.
Сообщать о случаях насилия над детьми также призвали в прокуратуре.
новости по теме
09.02.2024, 18:47 1391
Стала известна точная численность населения Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Численность населения на 1 января 2024 года составила 20 033 546 человек, из них горожане - 12 451 004 (рост на 1,9%), сельские жители - 7 582 542 человека (рост на 0,3%), сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики.
В разрезе регионов положительный естественный прирост наблюдался во всех регионах кроме СКО.
За 12 месяцев в Казахстане родилось 387,9 тыс. детей (403,5 тыс. чел. - в 2022 году) , из них 200,3 тыс. - мальчики, 187,6 тыс. девочки. Число умерших за указанный период составило 130,6 тыс. человек. Наибольший уровень рождаемости отмечен в Мангистауской (26,78 чел. на 1000 населения), Туркестанской (26,11) областях и Шымкенте (25,68).
За 12 месяцев умерло до 1 года 3215 младенцев, коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся по сравнению с предыдущим годом снизился и составил 7,69 (2022 год - 7,97).
За указанный период снизилось количество зарегистрированных браков и разводов. За 12 месяцев 2023 года зарегистрировано 120 тыс. браков, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число браков снизилось на 5,9%. Также за этот период было зарегистрировано 16,7 тыс. разводов, что также меньше уровня 2022 года на 5,3%.
09.02.2024, 16:20 4211
Алматинцев предупредили о сильном снегопаде
Рассказать друзьям
Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ожидается выпадение снега высотой до 20 сантиметров, предупредили в управлении развития коммунальной инфраструктуры города.
В понедельник, 12 февраля, с 9.00 до 21.00 в Алматы ожидается сильный снегопад. Высота выпавшего снега достигнет 20 сантиметров, что составит порядка 40% от среднемесячной нормы осадков в феврале", - сказано в сообщении ведомства.
В этой связи коммунальные службы города приведены в полную готовность. В акиматах районов будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
С утра 12 февраля планируется усиленный выход спецтехники в количестве до 600 единиц и 1220 дорожных рабочих.
В целях предупреждения гололеда до начала выпадения снега планируется превентивная обработка основных магистральных улиц жидким противогололедным реагентом. На местах дислокаций до начала снегопада будет организовано дежурство 172 пескоразбрасывателей, которые произведут посыпку территории города. Будут организованы 15 колонн для сгребания снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. Для очистки тротуаров, мест общего пользования, заездов к социально значимым объектам будут привлечены 176 единиц малогабаритной тротуароуборочной техники.", - рассказали в пресс-службе.
08.02.2024, 21:26 27271
В Казахстане железнодорожники перешли на особый график работы из-за непогоды
Он направлен на обеспечение безопасности движения поездов
Рассказать друзьям
Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожники Казахстана перешли на особый график работы из-за ухудшения погоды. Он направлен на обеспечение безопасности движения поездов, сообщает пресс-служба КТЖ.
В усиленном режиме работают работники путевого хозяйства. Проводится непрерывная очистка магистральных путей. Снегоочистительная техника находится в режиме повышенной готовности.
Последствия экстремального снегопада устраняют специализированные машины. В работах по очистке железнодорожного полотна задействовано более 70 единиц специализированной техники. Для ликвидации заносов в местах, где не может пройти техника, вышли 2 тысячи железнодорожников.
Для обеспечения комфортных условий перевозки пассажиров дежурным по вокзалам, проводникам поездов рекомендовано усилить работу.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в Казахстане ожидаются снег и усиление ветра до 30 метров в секунду.
Напомним, в аэропорту Астаны из-за непогоды отменяются и задерживаются рейсы. Из запланированных 72 рейсов 7 рейсов на вылет, а также 8 рейсов на прилет были отменены.
08.02.2024, 18:28 30591
В Кокшетау охранники с алкогольной зависимостью работали в школах
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Кокшетау. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кокшетау охранники, имеющие алкогольную зависимость, работали в школах, сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.
Установлены охранники, состоящие на наркологическом диспансерном учете с диагнозом "психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, синдром зависимости", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, выявлены другие нарушения в части несоответствия охранников квалификационным требованиям.
По результатам проверки прокуратурой города Кокшетау в адрес уполномоченного органа внесено представление об устранении нарушений законности, для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности и отстранения работников от осуществления охраны школ", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что состоящие на психиатрическом учете и судимые за сводничество работали в одной из школ Кызылорды.
08.02.2024, 13:43 44471
Скандальное высказывание депутата о "длинном языке" женщины в бытовых конфликтах прокомментировали в МВД
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха прокомментировал недавнее заявление мажилисмена Анаса Баккожаева о "длинном языке" женщины.
Каждый гражданин, тем более депутат, имеет право на свою позицию. В целом в депутатской среде есть консолидированное мнение, что надо наводить порядок в этом вопросе. Я знаю позицию многих депутатов, которые поддерживают те меры, которые сейчас вносятся", - сказал замминистра внутренних дел.
Он напомнил, что закон об ужесточении инициировался именно депутатами.
Я думаю, что выслушали и учли его позицию. Наверное, он моделировал какие-то жизненные ситуации, может, кого-то конкретно имел в виду", - добавил Игорь Лепеха.
По его словам, в ходе обсуждения законопроекта поправки, утвержденные правительством, всеми депутатами поддержаны. Сейчас работа продолжается в рамках рабочей группы.
Я считаю, что каждый гражданин может высказать свое мнение, если это не нарушает законодательство. В конце концов это его личная позиция", - заключил спикер.
Напомним, недавно депутат мажилиса Анас Баккожаев заявил, что чаще всего в насилии виноват "длинный язык" женщин, чем вызвал неоднозначную реакцию общественности.
В свою очередь заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха подчеркнул, даже если женщина не права, есть другие способы, кроме физических.
Напомним, в Казахстане в прошлом году от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей. Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше, при этом они стали более шокирующими и жестокими.
Одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
В этом году суд Алматы назначил 10 суток ареста сыну депутата Даулета Турлыханова - певцу Рахату Турлыханову за повторное избиение жены. В октябре прошлого года Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.
В настоящее время в мажилис поступил законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и детей. Законопроектом предусматривается криминализация побоев и легкого вреда здоровью и перевод от административной к уголовной ответственности. Уголовную ответственность за педофилию и убийство малолетнего ужесточили с 20 лет лишения свободы до пожизненного срока.
07.02.2024, 21:25 70996
В Усть-Каменогорске зоозащитники высказались против метода борьбы с крысами
В цивилизованных странах запрещена массовая дератизация ядами
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В областном центре, судя по данным чиновников, КСК, ОСИ, ПТ массово занялись дератизацией в подвалах многоэтажек и на площадках по сбору ТБО, сообщает YK-news.kz.
КСК "Синтез" проводит дератизацию с помощью опрыскивания. Сотрудники ТОО "УК Баяш Утепов" разбрасывают приманку с ядом. Сотрудники отдела ЖКХ оставляют приманку на площадках с мусорными баками.
На эти действия отреагировали зоозащитники.
В цивилизованных странах запрещена массовая дератизация ядами. Приманкой ведь могут отравиться совсем не крысы, а кошки и собаки! Плюс некоторые бездомные регулярно обшаривают мусорные баки в поисках чего-нибудь съестного..." - отмечают волонтеры реабилитационного центра для животных "Досым".
Такого же мнения придерживается председатель ОФ защиты прав животных "Дворянин" Лариса Прокопьева.
Крысы очень умные животные, вряд ли они клюнут на приманку. Не нужно изобретать велосипед, все знают, что с этой задачей - истреблением крыс - кроме кошек никто лучше не справится", - добавила Лариса Васильевна.
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО заявили, что такой способ борьбы с грызунами вполне допустим.
Санитарными правилами предусмотрено проведение дератизации физическими, механическими, химическими способами, методами раскладки отравленных приманок, опыливания, газации. Отравленная приманка на объектах продовольственной торговли, общественного питания, в овощехранилищах, складах, жилых помещениях и надворных постройках раскладывается в соответствии с режимом применения, предусмотренным в инструкциях по использованию дератизационных средств", - сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Галымбек Алин.
07.02.2024, 12:10 96566
Полностью пересмотреть механизмы соцпомощи в Казахстане поручил Токаев
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил полностью пересмотреть механизмы социальной помощи, сообщает пресс-служба главы государства.
Здесь реформа должна быть сосредоточена на полном пересмотре структуры и механизмов социальной помощи и поддержки. Надо повысить эффективность и адресность социальной помощи, что поможет высвободить ресурсы для целевой поддержки нуждающихся граждан. Государственную социальную поддержку получают около четырех с половиной миллионов человек, или почти каждый пятый житель страны. При этом большинство из них вполне способны работать", - заявил глава государства.
По его словам, поддержку нужно оказывать действительно нуждающимся людям, а не живущим в своих домах и имеющим дорогие автомобили
Надо перестроить эту систему, чтобы адресная социальная помощь базировалась на показателях расходов, а не доходов, которые часто умышленно занижаются. Нужны конкретные решения. Приоритетное направление социальной защиты - обеспечение занятости граждан. Важно своевременно завершить начатую трансформацию центров занятости. Оплата их услуг должна осуществляться по результату, то есть за каждого трудоустроенного. Правительству предстоит детально изучить возможные варианты и определиться с новой комплексной моделью предоставления социальной помощи населению", - добавил глава государства.
Он также подчеркнул, что правительству нужно взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан. Следует повысить ответственность местных исполнительных органов. За отдельные категории уязвимых слоев населения отчисления в систему медстрахования должны производиться из местного бюджета", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент Казахстана поручил правительству навести порядок в строительной отрасли.
07.02.2024, 10:47 102146
С 9 по 11 февраля не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем
Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений
Рассказать друзьям
Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 9 по 11 февраля 2024 года не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов РК.
В связи с празднованием Весны в КНР с 9 по 11 февраля 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
Напомним, праздник Весны (Новый год по китайскому лунному календарю) внесен в список праздников ООН. В 2024 году он выпадает на 10 февраля.
Читаемое
09.02.2024, 08:38В Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности 09.02.2024, 09:0120381Аскар Жакенов назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства 09.02.2024, 09:1718261Токаев назначил секретаря Высшего судебного совета РК 09.02.2024, 11:2613496Жазыкбаев назначен замминистра обороны Казахстана 09.02.2024, 09:5011001Глава инспекции ветконтроля в Атырауской области подозревается в получении взятки 02.02.2024, 13:02271376В Казахстане к 2025 году 8 млн человек обеспечат связью 5G 02.02.2024, 17:19261006В ЕАЭС с 2024 года запустят механизм финансирования промышленной кооперации 02.02.2024, 17:50259501Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество в торговле и водной сфере 02.02.2024, 21:38254911ФЦИ ЕАБР готов поддержать масштабирование цифровых проектов стран ЕАБР в Африканском союзе 02.02.2024, 12:19201566Создать в ЕАЭС платформу для обмена инновационными идеями предложил казахстанский премьер 31.01.2024, 17:25275651Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины 31.01.2024, 18:35275246В Алматы состоялась презентация Кантонской ярмарки 02.02.2024, 13:02271376В Казахстане к 2025 году 8 млн человек обеспечат связью 5G 02.02.2024, 17:19261006В ЕАЭС с 2024 года запустят механизм финансирования промышленной кооперации 02.02.2024, 17:50259501Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество в торговле и водной сфере
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?