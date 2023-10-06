Взять на особый контроль случаи буллинга и изнасилований в школах поручил Токаев
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Школа должна стать самым безопасным местом, заявил на республиканском съезде педагогов президент Касым-Жомарт Токаев.
Дети в школе должны чувствовать себя комфортно. Недопустимо, чтобы в школу заходили посторонние лица. Поэтому во всех образовательных учреждениях будут установлены системы сигнализации и видеонаблюдения", - отметил глава государства.
Он напомнил об инциденте в одной из столичных школ, где учащийся получил серьезные травмы.
Это говорит о том, что условия и требования безопасности в учебных заведениях не соблюдаются. Не соответствуют требованиям многие старые школы, построенные много лет назад. Министерство и акиматы должны провести полную проверку безопасности учебных заведений. При проектировании новых школ должны быть учтены все имеющиеся недостатки", - поручил Токаев.
Он также затронул тему непрекращающихся случаев буллинга и насилия среди учащихся, которые провоцируют детей на суициды.
Буллинг наносит непоправимый ущерб душевному состоянию и здоровью детей и подростков, оказывает негативное влияние на процесс обучения, влечет за собой отстраненность от социальной среды и ментальные нарушения. Государство должно обеспечить защиту прав и безопасность ребенка. Необходимо навсегда искоренить буллинг", - заявил Токаев.
Президент сообщил, что получает много писем-обращений от родителей пострадавших детей.
Откровенно говоря, читать такие письма нелегко, душа болит за детей, ставших жертвами криминальной психологии подростков и равнодушия некоторых педагогов. Я поручил администрации президента взять на особый контроль все такие случаи, чтобы по закону наказывать преступников - другого слова для этих людей найти не могу", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура должны наконец исполнить возложенные на них обязанности в части, касающейся безопасности детей.
Омбудсмен по правам детей должна фиксировать все подобные случаи и докладывать мне. Будем принимать самые жесткие меры. По-другому разгул насильников в школах не остановить, нужно искоренить такое постыдное явление, как распространение криминальной психологии в школах. Поэтому на данное совещание я пригласил первого заместителя министра внутренних дел и первого заместителя Генерального прокурора. Будем требовать исполнения", - отметил Токаев.
Он добавил, что поручил ужесточить наказание лиц, совершивших насилие над несовершеннолетними, а также подчеркнул, что в первую очередь родители должны уделять достаточное внимание тому, чтобы ребенок не подвергался психологическому давлению.
Если же произошел инцидент, то служба медиации в школе должна предупредить учителя и родителей, а также совместно с профессиональными медиаторами оказать ребенку максимальную помощь", - отметил президент.
Он обратился к родителям с просьбой не поощрять детей к проявлению насилия, нарушению общепринятого порядка и не защищать их перед учителями.
Попустительство в отношении подобных поступков из-за любви к своим детям может обернуться большой трагедией для них в будущем. Лучше сейчас принять профилактические меры к нарушителям школьной дисциплины, чтобы в дальнейшем они не вошли в противоречие с законом", - заявил Токаев.
По словам президента, наряду с качественным образованием необходимо и нравственное воспитание учащихся. Подрастающему поколению нужно прививать любовь к казахским традициям и ценностям.
Наш народ всегда проявлял истинное уважение к старшим, почитание к младшим, чтил такие качества, как достоинство, честь, чувство долга. Традиционная культура играет огромную роль в воспитании молодежи. Необходимо с раннего возраста приучать детей к трудолюбию, чтобы сформировать у них уважение к труду, разъяснять важность ответственного отношения к своей работе, активности и целеустремленности в жизни", - резюмировал президент.
Напомним, в Казахстане участились случаи издевательства и буллинга в школах.
В Алматинской области ученик 4-го класса пытался покончить с собой после буллинга со стороны сверстников.
В июне жестокому буллингу подвергли школьника в Караганде. Девятиклассника избивали палками и тушили об него окурки.
24 июля 14-летний подросток попал в больницу со множественными травмами после массовой драки в Павлодарской области.
В сентябре в Казахстане приняли Комплексный план по защите детей от насилия.
Ранее агентство Kazakhstan Today писало о профилактике буллинга и о том, как помочь ребенку преодолеть психологические проблемы.