Комплексный план по защите детей от насилия приняли в Казахстане

С помощью реализации плана планируется снизить количество правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 5% ежегодно

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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы.





В документе подчеркивается, что принятые до этого меры не в полном объеме обеспечивают реализацию прав детей.





Утвержденный комплексный план состоит из 3 разделов:





Реализация права детей на защиту от насилия и жестокого обращения с ними Профилактика и коррекция суицидального и аутоагрессивного поведения детей Повышение уровня благополучия казахстанских детей





Реализация права детей на защиту от насилия и жестокого обращения с ними





В документе подчеркивается, что количество преступлений в отношении детей растет, также осложнилась криминогенная ситуация в подростковой среде. Растет число преступлений, совершенных несовершеннолетними.





В частности, наибольшее количество преступлений против половой неприкосновенности отмечается в Алматинской (51), Туркестанской (43) и Карагандинской (36) областях. Итого за 3 года совершено 2472 преступления против половой неприкосновенности. Вместе с тем на учете органов внутренних дел состоит около 6 тысяч неблагополучных семей.





Наблюдаются следующие системные проблемы:





недостаточная работа с неблагополучными семьями;

слабая работа социальных педагогов ввиду их отсутствия во многих организациях образования;

отсутствие единого медико-социального учета, который направлен на оказание комплексной помощи всей семье;

отсутствует алгоритм реагирования государственных органов на случаи детского насилия и комплекс мер по коррекции поведения потенциальных насильников и т.д.





Какие меры предусмотрены





На первом этапе будет разработана интерактивная карта рисков по вопросам защиты прав детей.





Интерактивная карта будет содержать в себе статистические данные в разрезе регионов, организаций образования по всем видам негативных явлений в сфере охраны прав детей (насилие, суицид, правонарушения, детские травмы и др.). Интерактивная карта с наглядными статистическими данными поможет повысить осведомленность общественности, родителей, учителей и администрации школ об опасных регионах и ситуации в детской среде. Это может способствовать более ответственной реакции на проблемы и инициировать действия по предотвращению и устранению негативных явлений", - подчеркивается в документе.

Также будет введена технология "кейс-менеджмента", а именно систематического подхода, который включает планирование, организацию, координацию, контроль и оценку процесса решения проблемных ситуаций или сложных случаев.

Планируется внедрить проект "Социальный патронат", который позволит комплексно сопровождать детей из неблагополучных семей.

Будет внедрена межведомственная программа по профилактике и снижению насилия в организациях образования, которая станет методической опорой всех педагогов, работающих с детьми. Она основана на финской программе профилактики буллинга среди детей KiVa. За 10 лет ее функционирования в Финляндии в 4 раза снизились показатели детского буллинга. Данный опыт будет изучен и имплементирован с учетом особенностей системы образования страны.





Суициды и аутоагрессивное поведение





Частота этого явления в детской среде в республике стабильно высокая: 2020 год - 144 факта, 2021 год - 175 фактов, 2022 год - 155 фактов, 6 месяцев 2023 года - 95 фактов. Рост суицида за 6 месяцев 2023 года в разрезе регионов наблюдается в 10 регионах.





При этом в стране остро стоит проблема раннего выявления детей, склонных к совершению суицида, их психоэмоционального состояния и квалификации специалистов, работающих с ними.





Какие меры предусмотрены:





повышение статуса педагога-психолога в системе образования;

реализация комплекса мер, направленных на улучшение, модернизацию, цифровизацию работы психологической службы;

создание объединений (лабораторий) практической психологии при высших учебных заведениях;

разработка четких алгоритмов действий, методических рекомендаций по схеме "ребенок-родитель-педагог";

защита детей в информационном пространстве от широко транслируемых фактов суицида и насилия;

повышение квалификации работников организаций образования по вопросам защиты детей от насилия, превенции суицида и обеспечение их прав и благополучия;

разработка и утверждение методики по раннему выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним, подвергшимся или ставшим свидетелями насилия, травли (буллинга), кибербуллинга;

проведение национальной информационной кампании против насилия и буллинга в отношении детей;

разработка и утверждение единых перечней опознавательных жестов, знаков, слов для детей, сигнализирующих об опасности с донесением до общества.





Также планируется ужесточить ответственность работников организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения за несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении них; расширить полномочия сотрудников правоохранительных органов в части составления протокола об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних; ввести пропускной режим в организациях образования; закрепить понятие "внутришкольный учет".





Ожидается, что реализация комплексного плана позволит:





снизить количество правонарушений среди несовершеннолетних на 5% ежегодно;

снизить количество правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 5% ежегодно;

снизить количество суицидов и его попыток на 5% ежегодно;

увеличить количество педагогов-психологов (2025 год - дополнительно 1000 чел.);

увеличить количество социальных педагогов (2025 год - дополнительно 2000 чел.);

увеличить долю педагогов, работающих в сфере охраны прав детей, охваченных повышением квалификации, ежегодно на 33,3% (педагоги-психологи (8,5 тыс.), социальные педагоги (4,5 тыс.), заместители директоров по воспитательной работе, вожатые, классные руководители);

повысить уровень правовой защищенности детей (ежегодное социологическое исследование) на 3% ежегодно;

увеличить охват досугом детей до 100%;

проводить во всех школах уроки по личной безопасности.





В реализации комплексного плана будут задействованы 14 центральных государственных органов и 20 местных исполнительных органов.





Постановление вводится в действие со дня его подписания.



