Бывшему вице-министру культуры и спорта РК вынесли приговор

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АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - Бывшему вице-министру культуры и спорта РК Сакену Мусайбекову вынесли приговор. Суд признал подсудимого виновным по пунктам 1, 2 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса. В соответствии с заключенным процессуальным соглашением о признании вины ему назначено наказание в виде штрафа в десятикратном размере похищенного имущества, то есть 62 394 000 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приговор огласили в Турксибском районном суде города Алматы. Штраф в 62 миллиона тенге выплатил государству экс-вице-министр культуры и спорта. Сакена Мусайбекова уличили в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает "Хабар 24"

Напомним, задержали бывшего чиновника в феврале за подозрение в коррупции, а точнее - в получении 15 тысяч долларов США. Деньги экс-министр якобы взял за решение вопроса, связанного с подписанием договора государственно-частного партнерства по реализации проекта "Центр учета ставок".

Отметим, суд также вынес приговор и учредителю одного из ТОО. За попытку дачи взятки бизнесмен также заплатил 62 миллиона тенге.

За 7 месяцев 2021 года в отношении работников сферы культуры и спорта в производстве находилось 40 преступлений, из которых 27 уже завершены производством. В суд направлено 25 из них. По указанным преступлениям осуждено 8 лиц. Если же брать отдельно по Министерству культуры и спорта, за 2020 год и 7 месяцев текущего года находилось в производстве всего 15 преступлений. В основном эти преступления связаны с хищением, злоупотреблением должностными полномочиями, взяточничеством и служебными подлогами", - сказал следователь по особо важным делам Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.





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