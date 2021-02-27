В Антикоре подтвердили информацию о задержании вице-министра культуры и спорта

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в Агентстве РК по противодействию коррупции стало известно о начатом следствии в отношении вице-министра культуры и спорта Казахстана Сакена Мусайбекова, передает Kazakhstan Today.

Проводится антикоррупционное расследование в отношении вице-министра культуры и спорта. Он подозревается в получении взятки от учредителей юридического лица за лоббирование интересов в сфере букмекерской деятельности и общее покровительство. С санкции суда взяткополучатель и взятокодатель заключены под стражу", - сообщил следователь по особо важным делам агентства Данияр Бигайдаров.

Сакен Мусайбеков был назначен вице-министром культуры и спорта РК 6 мая 2020 года.

Ранее Бигайдаров рассказал о расследовании в отношении главы клиники "Алатау" по подозрению в хищении и продаже продуктов для онкобольных детей.

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