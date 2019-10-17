Бывший сотрудник управления градостроительного контроля Алматы осужден за мошенничество

Алматы. 16 октября. Kazakhstan Today - К 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы приговорен за мошенничество главный специалист КГУ "Управление градостроительного контроля Алматы" Д. Сейсембеков, передает Kazakhstan Today.
Сейсембеков изобличен при получении от индивидуального предпринимателя денежных средств в сумме 2,6 млн тенге. Деньги получены за неосуществление сбора материала в суд по сносу незаконного строения, а также за беспрепятственное ведение коммерции в незаконном строении", - сообщили в Антикоррупционной службе Алматы.
15 октября приговором Алмалинского районного суда Сейсембеков признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности или заниматься определенной деятельностью на протяжении 5 лет.
Ранее сообщалось, что руководители ГАСК в Актюбинской области осуждены за мошенничество. Также сообщалось, что главу управления ГАСК Атырау оштрафовали за взяточничество на 31,5 млн тенге.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства