Бывший сотрудник управления градостроительного контроля Алматы осужден за мошенничество

Алматы. 16 октября. Kazakhstan Today - К 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы приговорен за мошенничество главный специалист КГУ "Управление градостроительного контроля Алматы" Д. Сейсембеков, передает Kazakhstan Today.

Сейсембеков изобличен при получении от индивидуального предпринимателя денежных средств в сумме 2,6 млн тенге. Деньги получены за неосуществление сбора материала в суд по сносу незаконного строения, а также за беспрепятственное ведение коммерции в незаконном строении", - сообщили в Антикоррупционной службе Алматы.

15 октября приговором Алмалинского районного суда Сейсембеков признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности или заниматься определенной деятельностью на протяжении 5 лет.





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