Руководители ГАСК в Актюбинской области осуждены за мошенничество

Актобе. 18 июля. Kazakhstan Today - Руководители ГАСК Актюбинской области осуждены за мошенничество, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Актюбинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя и начальника отдела ГАСК по Актюбинской области Т. Куанышева и К. Канаева.

"Указанные лица, используя свое служебное положение, группой лиц путем обмана и злоупотребления доверием завладели деньгами представителей частных компаний в сумме более 150 млн тенге за оказание содействия в переоформлении заведомо подложных лицензий на проектную, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы старого образца в электронную форму", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.

16 июля приговором суда №2 Актобе они осуждены к 6 годам лишения свободы.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Кроме того, департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Актюбинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего судьи Актюбинского областного суда Ж. Туленова.

"Ж. Туленов путем обмана и злоупотребления доверием завладел деньгами руководителя государственного предприятия в сумме 2,8 млн тенге за принятие решения об отмене итого конкурса по государственным закупкам аварийно-спасательных услуг, не входящего в его компетенцию. 12 июля приговором суда города Актобе Ж. Туленов осужден к 4 годам лишения свободы", - проинформировали в ведомстве.

Осужденный также пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе.

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