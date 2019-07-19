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Руководители ГАСК в Актюбинской области осуждены за мошенничество

18.07.2019, 12:33 7669
Актобе. 18 июля. Kazakhstan Today - Руководители ГАСК Актюбинской области осуждены за мошенничество, передает Kazakhstan Today.
 
Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Актюбинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя и начальника отдела ГАСК по Актюбинской области Т. Куанышева и К. Канаева. 
 
"Указанные лица, используя свое служебное положение, группой лиц путем обмана и злоупотребления доверием завладели деньгами представителей частных компаний в сумме более 150 млн тенге за оказание содействия в переоформлении заведомо подложных лицензий на проектную, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы старого образца в электронную форму", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции. 
 
16 июля приговором суда №2 Актобе они осуждены к 6 годам лишения свободы. 
 
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. 
 
Кроме того, департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Актюбинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего судьи Актюбинского областного суда Ж. Туленова.
 
"Ж. Туленов путем обмана и злоупотребления доверием завладел деньгами руководителя государственного предприятия в сумме 2,8 млн тенге за принятие решения об отмене итого конкурса по государственным закупкам аварийно-спасательных услуг, не входящего в его компетенцию. 12 июля приговором суда города Актобе Ж. Туленов осужден к 4 годам лишения свободы", - проинформировали в ведомстве. 
 
Осужденный также пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе. 
 

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