C какими странами Казахстан открыл авиасообщение

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - в Комитете гражданской авиации Республики Казахстан назвали перечень стран, с которыми открыто авиасообщение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
ПО информации КГА РК, регулярное международное авиасообщение выполняется в 16 стран по 44 маршрутам с частотой 184 рейса в неделю.
Среди них:
Турция - 52 рейса в неделю;
ОАЭ - 31 рейс в неделю;
Узбекистан - 32 рейса в неделю;
Россия - 10 рейсов в неделю;
Грузия - 12 рейсов в неделю;
Кыргызстан - 9 рейсов в неделю;
Беларусь - 8 рейсов в неделю;
Украина - 5 рейсов в неделю;
Германия - 9 рейсов в неделю;
Таджикистан - 2 рейса в неделю;
Южная Корея - 2 рейса в неделю;
Египет - 2 чартерных рейса в неделю;
Нидерланды - 1 рейс в неделю;
Черногория - 7 рейсов в неделю;
Польша - 1 рейс в неделю;
Армения - 1 рейс в неделю.
Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, добавили в комитете.
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