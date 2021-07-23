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C какими странами Казахстан открыл авиасообщение

22.07.2021 10747
C какими странами Казахстан открыл авиасообщение
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - в Комитете гражданской авиации Республики Казахстан назвали перечень стран, с которыми открыто авиасообщение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
ПО информации КГА РК, регулярное международное авиасообщение выполняется в 16 стран по 44 маршрутам с частотой 184 рейса в неделю.
 
Среди них:
 
Турция - 52 рейса в неделю;
 
ОАЭ - 31 рейс в неделю;
 
Узбекистан - 32 рейса в неделю; 
 
Россия - 10 рейсов в неделю;
 
Грузия - 12 рейсов в неделю;
 
Кыргызстан - 9 рейсов в неделю;
 
Беларусь - 8 рейсов в неделю;
 
Украина - 5 рейсов в неделю;
 
Германия - 9 рейсов в неделю;
 
Таджикистан - 2 рейса в неделю;
 
Южная Корея - 2 рейса в неделю;
 
Египет - 2 чартерных рейса в неделю;
 
Нидерланды - 1 рейс в неделю;
 
Черногория - 7 рейсов в неделю;
 
Польша - 1 рейс в неделю;
 
Армения - 1 рейс в неделю.
 
Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, добавили в комитете.
 

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