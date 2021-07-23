C какими странами Казахстан открыл авиасообщение

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - в Комитете гражданской авиации Республики Казахстан назвали перечень стран, с которыми открыто авиасообщение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ПО информации КГА РК, регулярное международное авиасообщение выполняется в 16 стран по 44 маршрутам с частотой 184 рейса в неделю.

Среди них:

Турция - 52 рейса в неделю;

ОАЭ - 31 рейс в неделю;

Узбекистан - 32 рейса в неделю;

Россия - 10 рейсов в неделю;

Грузия - 12 рейсов в неделю;

Кыргызстан - 9 рейсов в неделю;

Беларусь - 8 рейсов в неделю;

Украина - 5 рейсов в неделю;

Германия - 9 рейсов в неделю;

Таджикистан - 2 рейса в неделю;

Южная Корея - 2 рейса в неделю;

Египет - 2 чартерных рейса в неделю;

Нидерланды - 1 рейс в неделю;

Черногория - 7 рейсов в неделю;

Польша - 1 рейс в неделю;

Армения - 1 рейс в неделю.

Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, добавили в комитете.

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