C начала года в Алматы за нарушение ПДД оштрафованы более 7 тысяч пешеходов

Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - C начала года в Алматы за нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 7 тысяч 310 пешеходов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента полиции, в настоящее время в Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пешеход".

"Пешеходы - одна из уязвимых категорий среди участников дорожного движения. В последнее время на дорогах участились случаи смертности с участием пешеходов. Нередко аварии на дорогах происходят по вине самих пешеходов, которые переходят там, где нельзя. С начала текущего года в городе по вине самих пешеходов зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий", - информировали в Департаменте полиции города Алматы.

Сегодня во время рейдовых мероприятий сотрудниками дорожно-патрульной полицией на территории Жетысуского района была усилена плотность нарядов на аварийно-опасных участках. Несмотря на комплекс принимаемых мер, экипажи в первый час рейдов выявили более пятнадцати нарушений, допущенных пешеходами. По всем вышеуказанным фактам составлены административные протокола по статье 615 КоАП РК - нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения.

Вместе с тем полиция мегаполиса обращается к пешеходам о необходимости неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, в целях своей же безопасности. Пешеходы обязаны пересекать проезжую часть исключительно по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным.





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