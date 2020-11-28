В Алматы после звонка в антикоррупционный call-центр дознавателя поймали на взятке в $26 800

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - Глава департамента стратегии и оперативного управления (штаба) Антикоррупционной службы Нурлан Жаксимбетов рассказал о работе call-центра и о том, как он помогает в борьбе с коррупцией, передает Kazakhstan Today.

За 10 месяцев текущего года в call-центр поступило более 25 тыс. звонков, что на 12% превышает их число за прошлый год (22 284). Из них порядка 5,3 тыс. звонков относится к компетенции Антикоррупционной службы (3 978 звонков).

Факты коррупции содержат 806 обращений (704), 633 из них проверяются в рамках первичной проверки. По 75 обращениям (11%) с признаками уголовных правонарушений, осуществлялись досудебные расследования, по результатам которых в суд направлено 21 уголовное дело с вынесением 13 обвинительных приговоров. К примеру, приговором Медеуского районного суда Алматы в получении взятки на сумму $26 800 за прекращение уголовного дела признан виновным дознаватель управления полиции. Он взят с поличным после обращения заявителя в Call-центр", - сообщил Жаксимбетов.

Кроме того, приговором Айыртауского районного суда за незаконную продажу земельных участков (делянок) назначено наказание в виде штрафа в размере 23 млн 415 тыс. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе осужден директор Арыкбалыкского филиала РГУ "Государственный национальный природный парк "Кокшетау". Его подчиненный инспектор (егерь) приговорен к трем годам ограничения свободы.

В целом жалобы поступают на действия сотрудников полиции (232), служащих местных исполнительных органов (153), работников образования (158) и здравоохранения (136) и других. Большинство обращений содержит факты вымогательства взяток (408) за непривлечение к уголовной и административной ответственности, беспрепятственный проезд, выдачу справок, водительских удостоверений, дипломов, оформление инвалидности, пособий, трудоустройство и так далее", - отметил спикер.

В разрезе регионов по количеству обратившихся лидируют южные и центральные: Туркестанская область (102), Алматы (86), Алматинская область (85), Шымкент (45), Карагандинская область (44), Нур-Султан (43) и Жамбылская область (42).

Агентство не оставляет без внимания обращения, касающиеся поборов в школах, вузах, поликлиниках, завышения цен на лекарственные препараты, медицинские средства и так далее - так называемую "бытовую коррупцию". Таких обращений поступило 133. Все они тщательно рассматриваются с обязательным привлечением общественности и специальных мониторинговых групп. В этой части проводятся совместные совещания с участием руководства соответствующих служб акиматов, трудовых коллективов, родительских комитетов и так далее. Так, по обращениям родителей учеников школ Атбасара и Степногорска в части сбора денежных средств на нужды школы (кварцевые лампы, шторы, гардины, туалетная бумага и так далее) проведены служебные расследования и анонимное анкетирование родителей. В итоге вышеуказанные факты подтвердились. По результатам проверок руководители отделов образования Атбасарского района и Степногорска вместе с директорами школ привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказал Жаксимбетов.

Он также отметил, что в Алматинской, Жамбылской и Костанайской областях участились факты принудительной подписки учителей школ и преподавателей колледжей на периодические печатные издания. В Алматинской области имеются факты выдачи части пенсий в виде печатных изданий.

По всем обращениям проведена соответствующая разъяснительная работа с коллективами на предмет добровольной подписки на периодические печатные издания с указанием руководителям учреждений образования и АО "Казпочта" на недопущение подобных фактов впредь", - сказал спикер.

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