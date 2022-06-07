Часть транспортной развязки временно перекроют в Алматы

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - На большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, на западе, севере, на юге в горных районах град, шквал.

Лишь на юге, в центре, востоке страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере - туман, на юго-западе, севере - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе, северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юге области пыльная буря, ночью на западе области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На юго-западе, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал, ночью и утром на западе области туман, днем на юго-западе, западе, севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, северо-западе, днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области - гроза, град, шквал, на севере, северо-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области днем в горных районах - гроза, на северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

На западе, юге Атырауской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря, днем на западе, севере, юге области усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области ночью на северо-западе, днем на большей части ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе, востоке Карагандинской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в центре Кызылординской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, утром и днем на северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юге Карагандинской, Кызылординской, Костанайской областей ожидается сильная жара.

На западе, востоке, в центре Кызылординской области, на западе, востоке Карагандинской области, на западе Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ожидается переменная облачность, +28 - +30 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.

В Нур-Султане - переменная облачность, +28 - +30 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду.