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Четвертый казахстанец с коронавирусом обнаружен в Алматы

14.03.2020, 09:16 10504
Четвертый казахстанец с коронавирусом обнаружен в Алматы
Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - Количество казахстанцев, заболевших коронавирусной инфекцией, достигло четырех, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, четвертый заразившийся коронавирусной инфекцией казахстанец прилетел 13 марта из Германии. Это житель Алматы, 1976 года рождения.
 

На данный момент анализы показали, что он заражен коронавирусной инфекцией. Его поместили в стационар на лечение в Алматы, в Многопрофильный медицинский центр", - уточнил Ахметшарип.

 
 

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