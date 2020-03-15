Четвертый казахстанец с коронавирусом обнаружен в Алматы

Как сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, четвертый заразившийся коронавирусной инфекцией казахстанец прилетел 13 марта из Германии. Это житель Алматы, 1976 года рождения.
На данный момент анализы показали, что он заражен коронавирусной инфекцией. Его поместили в стационар на лечение в Алматы, в Многопрофильный медицинский центр", - уточнил Ахметшарип.
Как сообщалось ранее, два первых случая коронавируса в РК были выявлены у прилетевших из Германии в Алматы. Третий - у женщины, прилетевшей из Италии в Нур-Султан через Москву.
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