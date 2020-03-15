Четвертый казахстанец с коронавирусом обнаружен в Алматы

"Сегодня еще у одного пассажира, прибывшего 10 марта рейсом Москва - Алматы, выявлен коронавирус. В момент приезда данный пациент согласно протоколу, относился ко 2 категории и не нуждался в изоляции. Все контактные с рейса разыскиваются и размещаются для изоляции".