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В Казахстане выявили первые случаи коронавируса

13.03.2020, 14:44 15769
В Казахстане выявили первые случаи коронавируса
Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - У двух пациентов, прибывших из Германии, положительные результаты теста на коронавирус, сообщил министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщил министр здравоохранения, сегодня получили подтверждение тестов на коронавирус у двух граждан Казахстана. 

Они прибыли из Германии, у них выявлен коронавирус", - сказал Биртанов.

 
По его информации, пациенты были помещены в инфекционный стационар в Алматы, согласно ранее утвержденному алгоритму действий. 
 

Клинические симптомы у этих лиц отсутствуют, чувствуют они себя хорошо. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры, в том числе, изоляция и наблюдение", - сказал министр здравоохранения. 


Как сообщалось ранее, ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

 

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