В Казахстане выявили первые случаи коронавируса

Как сообщил министр здравоохранения, сегодня получили подтверждение тестов на коронавирус у двух граждан Казахстана.
Они прибыли из Германии, у них выявлен коронавирус", - сказал Биртанов.
По его информации, пациенты были помещены в инфекционный стационар в Алматы, согласно ранее утвержденному алгоритму действий.
Клинические симптомы у этих лиц отсутствуют, чувствуют они себя хорошо. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры, в том числе, изоляция и наблюдение", - сказал министр здравоохранения.
Как сообщалось ранее, ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.
В Казахстане отменяются все публичные мероприятия.
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