Казахстан снова усилил меры по недопущению распространения COVID-19

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Минздрав Казахстана снова усилил меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РК, передает Kazakhstan Today.

Постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 12 марта 2020 года №19 "Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан" опубликовано на официальном сайте Министерства здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

Документом утверждена инструкцию о порядке изоляции контактных лиц по случаю регистрации COVID-19. Также акимам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента даны поручения обеспечить: развертывание дополнительных провизорных стационаров для больных с симптомами, не исключающими заболевания COVID-19; развертывание карантинных стационаров для изоляции лиц, контактировавших с больными COVID-19; транспортировку лиц, контактировавших с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией; соблюдение требований лицами, находящимися на домашнем карантине.

Кроме того, ряд поручений дан руководителям управлений здравоохранения областей, Алматы, Нур-Султана и Шымкента, руководителям департамента на транспорте, территориальных департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, а также РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" обеспечить.

Руководителям департаментов полиции поручено оказать содействие в поиске контактных, их изоляции в провизорном и карантинном стационаре, а также охране провизорных и карантинных стационаров.

Контроль за исполнением постановления Бекшин оставил за собой. Постановление уже вступило в силу.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке





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