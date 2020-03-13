В связи с угрозой коронавируса в Казахстане отменяются публичные мероприятия

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - В связи с угрозой распространения коронавируса в Казахстане отменяются публичные мероприятия, передает Kazakhstan Today.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса . Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба МСБ", - написал в Twitter президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Главное - защита здоровья наших граждан. Вместе мы все преодолеем", - добавил глава государства.

По данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан, продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. Всего взято на мониторинг по всем категориям 4821 человек, из них по 1 "а" категории - 1230, по 1 "б" категории - 207, по 2 категории - 3384 человек. Снято с наблюдения всего 958 человек. По состоянию на 12 марта остаются под наблюдением всего 3863 человек.

Всего на 12 марта госпитализировано 96 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 "б" категории - 23 человека, по 2 категории - 38 человек, по 3 категории - 35 человек. Из числа госпитализированных 96 человек, выписаны - 52 человека. Остаются в стационаре 44 человека.

В мире зарегистрировано 45 274 (включая круизный лайнер - показаны отдельно) случаев КВИ (1457 летальных: Италия - 827 случаев, Иран – 354 случая, Южная Корея - 60 случаев, Испания - 55 случаев, Франция - 48 случаев, США - 38 случаев, Япония - 15 случаев, Великобритания - 8 случаев, круизный лайнер - 7 случаев, Ирак - 7 случаев, Нидерланды - 5 случаев, Швейцария - 4 случая, Гонконг - 3 случая, Австралия - 3 случая, Германия - 3 случая, Бельгия - 1 случай, Сан-Марино - 2 случая, Филиппины - 2 случая, Ливан - 2 случая, Канада - 1 случай, Таиланд - 1 случай, Тайвань - 1 случай, Аргентина - 1 случай, Египет - 1 случай, Панама - 1 случай, Марокко - 1 случай, Индонезия - 1 случай, Швеция - 1 случай, Ирландия - 1 случай, Албания - 1 случай, Болгария – 1 случай) в 120 странах. Ежедневный прирост составил - 18,7%, летальность - 3,2%.

По 1 "а" категории: в Южной Корее - 7755 случаев (за сутки + 242 случая, прирост - 3,22%), Иране - 9000 случаев (за сутки + 958 случаев, прирост – 11,9%).

По 1 "б" категории: в Италии - 12 462 случаев (за сутки + 2313 случаев, прирост - 22,8%).

Всего в КНР зарегистрировано - 80 793 (за сутки + 15 случаев) случаев КВИ (ежедневный прирост составил - 0,02%), из них - 3169 с летальным исходом (показатель летальности - 3,9%). Выписано с выздоровлением 62 793 человек (77,7%). Остается в стационарах 14 831 больных.

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Центральную референтную лабораторию Алматы, где Филиалом Национального центра биотехнологии и Национальным научным центром особо опасных инфекций имени Айкимбаева c января 2020 года внедрена и совместно проводится ПЦР-диагностика COVID-19 на основе протокола, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.

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