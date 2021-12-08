Чиновники акимата в Западном Казахстане отказались от служебных автомобилей

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В Западно-Казахстанской области такси Jayiq comfort для государственных служащих региона пока работает в пилотном режиме. Сопровождает проект социально-предпринимательская корпорация Aqjaiyq. Здесь отметили, что на услуги такси 24 управления потратят в год порядка 15 миллионов тенге, пишет издание "Мой город".
Сейчас услугами такси пользуются 24 областных управления аппарата акима Уральска. Госучреждения передали 30 автомобилей, все они в хорошем состоянии. Сотрудники с утра ездят на работу, на обед, вечером возвращаются с работы. После 18.30 без служебной необходимости такси на линию не выезжают", - рассказал заместитель председателя правления АО СПК Aqjaiyq Мейрбек Нуркен.
В планах инвестора сделать такси доступным не только для государственных служащих, но и горожан.
Идею о создании такси комфорт-класса для госслужащих предложил аким ЗКО Гали Искалиев. Он отметил, что при областном акимате имеется автопарк на 47 автомобилей, на каждую машину ежемесячно расходуется порядка 200 тысяч тенге. В эту сумму входят топливо, запчасти и зарплата водителям.
В 2020 году в Казахстане ввели трехлетний мораторий на покупку автомобилей и мебели для государственных органов и национальных компаний. Министерство финансов намерено оптимизировать бюджетные расходы. Предварительная экономия составит более 500 миллиардов тенге", - говорится в материале.