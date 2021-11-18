Что может скрываться за стенами американских биолабораторий - видео

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АЛМАТЫ. 17 НОЯБЯРЯ - Информационное агентсво Sputnik с помощью 3D-анимации попыталось воссоздать, что может скрываться за стенами американских хранилищ вирусов в ближнем зарубежье и к чему может привести их утечка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как показывает практика с уже существующими биолабораториями в странах СНГ, жители близлежащих населенных пунктов часто болеют, пишет Sputnuk Казахстан.
Напомним, в Казахстане планируют построить лабораторию BSL-4 и поземное хранилище для коллекции особо опасных штаммов.
Лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз. Срок завершения строительства запланирован на 4 квартал 2025 года", - сообщается в пояснительной записке, автором которой указан министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.
Ранее бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что расположенная в Алматы Центральная референс-лаборатория вызывает в России серьезное беспокойство.
Лаборатория очень мощная, с самым высоким уровнем защиты. Там разрабатывают военные биологические рецептуры. К гражданскому здравоохранению Казахстана это место никакого отношения не имеет. В США практически не скрывают, что ведут активную биологическую программу на территории Казахстана", - сказал Онищенко.