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Что может скрываться за стенами американских биолабораторий - видео

17.11.2021, 15:15 73873
Что может скрываться за стенами американских биолабораторий - видео
Фото: Associated Press
АЛМАТЫ. 17 НОЯБЯРЯ - Информационное агентсво Sputnik с помощью 3D-анимации попыталось воссоздать, что может скрываться за стенами американских хранилищ вирусов в ближнем зарубежье и к чему может привести их утечка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как показывает практика с уже существующими биолабораториями в странах СНГ, жители близлежащих населенных пунктов часто болеют, пишет Sputnuk Казахстан
 
 

Лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз. Срок завершения строительства запланирован на 4 квартал 2025 года", - сообщается в пояснительной записке, автором которой указан министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. 


Ранее бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что расположенная в Алматы Центральная референс-лаборатория вызывает в России серьезное беспокойство.

Лаборатория очень мощная, с самым высоким уровнем защиты. Там разрабатывают военные биологические рецептуры. К гражданскому здравоохранению Казахстана это место никакого отношения не имеет. В США практически не скрывают, что ведут активную биологическую программу на территории Казахстана", - сказал Онищенко. 

 

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Трех пранкеров наказали за розыгрыш пассажиров в метро Алматы

18.11.2021, 11:38 4537
АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - Трое парней наказаны за розыгрыш пассажиров в алматинском метро, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С помощью музыкальной колонки молодые люди на большой громкости проигрывали музыку и на замечания граждан не реагировали, пишет Polisia.kz.
 
Некоторые пассажиры пугались резкой громкой музыки. Один из них обратился за помощью к сотрудникам полиции, которые несли службу на станции "Жибек Жолы". На законные требования инспектора нарушители общественного порядка отреагировали агрессивно. 
 

Действия гражданина А., гражданина К. и гражданина А., 19 и 22 лет квалифицированы по статье 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство". Собраны материалы административного производства и для принятия решения направлены в суд", - рассказал заместитель начальника УП на метрополитене Кайрат Журунов.

 

Госаудит выявил многочисленные нарушения и хищения при закупе медикаментов

18.11.2021, 10:06 28999
Госаудит выявил многочисленные нарушения и хищения при закупе медикаментов
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов в ответе на депутатский запрос о нарушениях в системе здравоохранения подтвердил множественные факты нарушения законодательства в сфере госзакупок лекарств и медицинских изделий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По установленным многочисленным нарушениям законодательства о закупках и выявленным фактам хищений по результатам проверок принимаются меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственности", - сообщил Тугжанов.

 
Он проинформировал, что вопрос эффективного использования бюджетных средств на лекарственное обеспечение явился предметом проверок Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов и Агентства по противодействию коррупции. По итогам внешнего анализа коррупционных рисков принят план мероприятий по исполнению рекомендаций. 
 
Также по вопросу эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение ЛС и МИ, а также эффективности принимаемых мер по профилактике и противодействию коррупции за 2020 год и первое полугодие 2021 года Генеральной прокуратурой в правительство направлено представление для устранения выявленных нарушений. 
 

В целом вопросы лекарственного обеспечения и эффективного использования бюджетных средств регулярно обсуждаются на совещаниях в правительстве и находятся на особом контроле", - добавил вице-премьер.


 

В Акмолинской области продолжается конкурс "Ақмола жұлдыздары"

18.11.2021, 09:44 35209
В Акмолинской области продолжается конкурс "Ақмола жұлдыздары"
Фото: УВП Акмолиской области
КОКШЕТАУ. 18 НОЯБРЯ - В районах и городах проводятся этапы областного смотра художественной самодеятельности "Ақмола жұлдыздары", посвященного 30-летию Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Очередным пунктом творческого мероприятия стал Шортандинский район. До начала гала-концерта для гостей и зрителей в фойе досугового центра была организована выставка декоративно-прикладного искусства. Художник, мастер прикладного творчества Карим Бектас представил свою индивидуальную выставку изделий из обработанных костей различных животных, передает управление внутренней политики Акмолиской области.
 
Также в рамках мероприятия состоялось торжественное открытие вокального кружка музыкального руководителя досугового центра Лауры Кадыр. 
 
Местные артисты подарили зрителям яркие и незабываемые впечатления. Фольклорные и вокально-инструментальные ансамбли, танцевальные коллективы, исполнители народных и эстрадных песен представили 18 творческих номеров. 
 
В программе были отмечены имена новых коллективов - это хоры "Айгөлек" и "Шортанды Бэнд", дуэт "ML", оркестр "Әгугай", вокальная группа "Сункар". Порадовали своими блистательными выступлениями и сольные исполнители - Нуртлек Тургын, Айбек Конурбай, Асхат Булебаев.
 
По итогам районного смотра компетентное жюри определит коллективы, которые примут участие в итоговом гала-концерте в Кокшетау в конце ноября.
 

Мероприятия такого уровня показывают, что не иссякают творчество и талант в наших районах. Выступления самодеятельных артистов убеждают в том, что из года в год растут мастерство и уровень исполнителей, сохраняется самобытная культура нашего народа", - поделились члены жюри. 

 
К слову, ежегодный смотр художественной самодеятельности "Ақмола жұлдыздары" способствует сохранению духовных традиций, раскрытию новых талантов и является наиболее крупным и самым массовым проектом в сфере культуры региона.
 

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