Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий депутата мажилиса

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Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности", - говорится в обращении Дариги Назарбаевой, опубликованном на сайте Zakon.kz.
Она выразила благодарность казахстанцам, голосовавшим за партию Nur Otan, однопартийцам и руководству страны за оказанное ей доверие.
Трагические январские события показали, что без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны. Все случившееся - это огромная трагедия всего нашего народа. Считаю, что необходимо провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего, в результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены. Всем нам, казахстанцам, всему нашему обществу нужно извлечь горькие уроки "черного января" и сделать все от нас зависящее, чтобы такое больше никогда не повторилось. Эти трагические дни ужаса и страха показали, к чему может привести анархия", - сказала Дарига Назарбаева.
Она отметила, что "ради настоящего и будущего нашей Родины, ради сохранения ее национального суверенитета и независимости, ради мира и безопасности мы должны продемонстрировать единство и сплоченность общества".
Буду и дальше служить своей стране и ее интересам. И должности для этого не нужны", - говорится в обращении.