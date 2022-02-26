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Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий депутата мажилиса

25.02.2022, 09:41 73531
Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий депутата мажилиса
Фото: senate.parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий депутата мажилиса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности", - говорится в обращении Дариги Назарбаевой, опубликованном на сайте Zakon.kz.

 
Она выразила благодарность казахстанцам, голосовавшим за партию Nur Otan, однопартийцам и руководству страны за оказанное ей доверие.
 

Трагические январские события показали, что без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны. Все случившееся - это огромная трагедия всего нашего народа. Считаю, что необходимо провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего, в результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены. Всем нам, казахстанцам, всему нашему обществу нужно извлечь горькие уроки "черного января" и сделать все от нас зависящее, чтобы такое больше никогда не повторилось. Эти трагические дни ужаса и страха показали, к чему может привести анархия", - сказала Дарига Назарбаева.

 
Она отметила, что "ради настоящего и будущего нашей Родины, ради сохранения ее национального суверенитета и независимости, ради мира и безопасности мы должны продемонстрировать единство и сплоченность общества".
 

Буду и дальше служить своей стране и ее интересам. И должности для этого не нужны", - говорится в обращении.

 

новости по теме

В Алматы горожане вышли на митинг за чистый воздух

26.02.2022, 15:37 2416
В Алматы горожане вышли на митинг за чистый воздух
АЛМАТЫ. 26 ФЕВРАЛЯ - Митинг за чистый воздух в Алматы собрал около 200 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Митинг проходил на площади у здания Академии наук и был согласован с местными властями. Организаторами выступили экологическое движение "Чистый воздух Алматы", объединение HAQ, группы Almaty Clean Air and Water Action, городские экоактивисты.
 
Выступающие требовали ускорить газификацию ТЭЦ, закрыть в выходные дни некоторые участки города, а также призывали рационально использовать средства, которые выделяют на улучшение экологии.
 
Отметим, что в Алматы разрабатывают карту ветрового режима города. Об этом 20 декабря 2021 года сообщил в ходе брифинга руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов. По его словам, создание карты - это двухгодичный проект, который начался в 2021 году. В 2022 году начнется изучение ветровых движений в городе, также будут проведены научно-изыскательные, научно-исследовательские работы в данном направлении. 
 
13 декабря 2021 года Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК опубликовало Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан за 2020 год. Согласно документу, в 10 городах республики в 2020 году отмечался высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Это - Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент. 

 
 
В числе требований участников митинга за чистый воздух также было прекращение точечной застройки города, которая давно стала больной темой. Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил 27 января министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК. 
 
Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства. 
 
Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 23 декабря 2021 года в ходе брифинга заявил, что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС. Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий. 
 
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. 
 
15 января стало известно, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в рамках поручений главы государства подготовило ряд мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию. 
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

25.02.2022, 21:20 39656
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 26 февраля ночью в центре, на востоке Актюбинской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, юго-восточный, в центре, на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 февраля на северо-западе, востоке Акмолинской области ожидается туман.
 
Ночью на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. 
 
В Нур-Султане 26 февраля ночью и утром ожидается туман.
 
Днем 26 февраля на востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на востоке, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
26 февраля на западе и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 февраля на западе Павлодарской области ожидается туман.
 
26 февраля на севере Костанайской области ожидается туман.
 
26-27 февраля на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.
 

В Караганде кондуктора автобуса наказали за конфликт со школьником

25.02.2022, 20:37 42461
В Караганде кондуктора автобуса наказали за конфликт со школьником
КАРАГАНДА. 25 ФЕВРАЛЯ - 24 февраля сотрудники полиции выявили в соцсети ролик о конфликте в маршрутном автобусе, когда кондуктор попытался вытащить из салона подростка, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Находившиеся рядом пассажиры отреагировали на ситуацию и разняли их, сообщает Polisia.kz
 
Полицейские установили автобус, его кондуктора - 21-летнего молодого человека и 15-летнего подростка. Как оказалось, зайдя в салон автобуса, школьник показал ученический билет и протянул кондуктору 40 тенге за проезд. Кондуктор потребовал полной оплаты, но подросток отказался. Это и стало причиной конфликта. 
 
В отношении кондуктора автобуса составлен административный материал по статье 434 КоАП РК.
 

В Акмолинской области отремонтируют дороги

25.02.2022, 18:20 47206
КОКШЕТАУ. 25 ФЕВРАЛЯ - Качественные дороги - главный критерий благоустройства областного центра, об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникации заявил аким Кокшетау Бауржан Гайса, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Аким сообщил о перспективах развития областного центра, акцентировав свое внимание на проводимых работах по ремонту дорожной инфраструктуры и дворовых территорий, сообщает управление внутренней политики региона. 
 

В этом году будет продолжен проект "Капитальный ремонт дворовых территорий пределах улиц Абая -Ташенова - Ауельбекова - Габдуллина". Также в текущем году запланированы работы по текущему ремонту и восстановлению уличного освещения по улице Пушкина, улицам Темирбекова, Шевцова и Мамыр и предусмотрены работы в микрорайоне Застанционный и Бирлик", - рассказал Бауржан Гайса.

 
Также в этом году будет реализован "Бюджет народного участия", в рамках которого население имеет возможность принять участие в распределении средств местного бюджета на благоустройство города. Это озеленение территории, строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков, создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты) и другие. 
 

Хочу призвать граждан принять участие в проекте "Бюджет народного участия". Заявки будут приниматься посредством официального сайта акимата Кокшетау до 10 марта", - дополнил градоначальник.

 
По словам Бауржана Гайсы, в текущем году особое внимание по ремонту дорог будет уделено окраинам города. В прошлом году начаты работы по отсыпке дорог в микрорайоне Застанционный, которые будут продолжены и в текущем году. Также планируется провести средний ремонт дорог в микрорайоне Бейбитшилик. На некоторых участках дорожной инфраструктуры города запланирован средний ремонт. Это улицы Кенесары, Осипенко, Полевого, отрезки улиц Мамыр, Бокей хана, Гвардейская, Жумабаева и Ташенова.
 

Ведется разработка проектно-сметной документации на строительство объездной дороги вдоль озера Копа от проспекта Назарбаева до улицы Умышева в село Красный Яр. Данный проект включает в себя строительство моста через реку Шагалалы", - отметил аким города. 

 
Новая дорога, по словам спикера, значительно упростит путь жителям пригорода до микрорайона Сарыарка и Северной промзоны.
 
К слову, в текущем году в областном центре будут отремонтированы дороги общей протяженностью - 20 км. 
 

Казахстанцы могут получить вознаграждение за информацию о нелегальных майнерах

25.02.2022, 18:00 47836
Казахстанцы могут получить вознаграждение за информацию о нелегальных майнерах
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Национальная ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана объявила о запуске горячей линии по обнаружению местонахождения нелегальных криптомайнинговых ферм за вознаграждение, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 

Сограждане с активной социальной позицией теперь смогут внести вклад в борьбу с нелегальным майнингом. Мы будем выплачивать денежное вознаграждение за все подтвержденные данные о местонахождении майнинг-ферм, которые наносят ущерб энергобезопасности страны своей "теневой" деятельностью. Напоминаем, что к "серым" майнерам относятся все участники рынка, чей род деятельности не зарегистрирован официально как "цифровой майнинг", - заявил президент Ассоциации Алан Дорджиев.

 
Сумма вознаграждения будет варьироваться в зависимости от мощностей, потребляемых нарушителями.
 
За информацию о фермах, потребляющих до 0,3 Мватт электроэнергии сумма вознаграждения составит 20 000 тенге. От 0,3 до 0,5 Мватт- 50 000 тенге, от 0,5 до 2 Мватт - 100 000 тенге и за игроков, чьи мощности превышают 2 Мватт выплатят 150 000 тенге.
 
Для подачи заявления необходимо предоставить фото/видео доказательства и адрес объекта на Whatsapp по номеру +7 705 440 4643. В ближайшее время также заработает Telegram-бот.
 
С ходом работы колл-центра можно будет ознакомиться на сайте.
 
Проверка переданной в колл-центр информации будет осуществляться рабочей группой, в состав которой войдут представители Ассоциации, МЦРИАП и Минэнерго и НПП "Атамекен". При подтверждении информации заявитель получает вознаграждение.
 
Кроме того, в колл-центр также смогут обратиться зарегистрированные игроки рынка, которые пострадали от неправомерных действий правоохранительных органов, ведущих работу по выявлению нелегальных ферм. Жалобы "белых" майнеров будут также рассмотрены рабочей группой и направлены на пересмотр в курирующие министерства.
 
Напомним, с 18 по 20 февраля в Казахстане остановлено 34 незаконно действовавших майнинговых ферм в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. Суммарный объем ограниченной электрической мощности составил 202 МВт. 
 
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. У серых майнеров могут конфисковывать имущество и ограничивать IP-адреса. Кроме того, в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. Аналогичное мнение высказали эксперты рейтингового агентства Fitch. По их мнению, быстрый рост нерегулируемого майнинга криптовалют может привести к сбоям на энергетических рынках и отвлечению ресурсов от электрификации других секторов, особенно на развивающихся рынках. 
 

Посольство РК в Украине прорабатывает дополнительные маршруты и рейсы для эвакуации казахстанцев

25.02.2022, 16:16 50906
Посольство РК в Украине прорабатывает дополнительные маршруты и рейсы для эвакуации казахстанцев
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Посольство Казахстана в Украине занимается проработкой дополнительных маршрутов и рейсов для эвакуации казахстанских граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время одними из трудностей являются ограничение передвижения между регионами Украины, не везде работают продуктовые магазины, затруднены операции по банковским картам, не функционирует общественный транспорт. В этой связи, просим оставаться по возможности на местах пребывания и сохранять спокойствие", - говорится в сообщении посольства.



Также в посольстве сообщили, что граждане, находящиеся на территории Одесской области Украины могут покинуть страну через Республику Молдова (пограничные переходы Старо-Казачья, Паланка, Тудора и Серпневое-1).

Рекомендуем определить оптимальный маршрут самостоятельного следования до границы Украины и Молдовы", - отметили в посольстве. 



Посольство Казахстана в Молдове: +373 61 070 550, +373 60 601 676, +373 69 474 722.

Почетный консул Казахстана в Молдове Роман Станков +373 788 22 222.

 
 

Весенний призыв в армию начнется в Казахстане 1 марта

25.02.2022, 12:52 62131
Весенний призыв в армию начнется в Казахстане 1 марта
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - С 1 марта по 30 июня текущего года в Казахстане пройдет весенняя призывная кампания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Министерства обороны РК, ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований весной 2022 года пополнят около семнадцати тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва. 
 

Министерством обороны выработаны предложения, направленные на повышение мотивации молодых людей к прохождению срочной воинской службы. Они касаются предоставления кредитных каникул на период срочной службы, выплаты единовременного денежного вознаграждения при выслуге установленного срока, предоставления льгот молодым людям в образовательном секторе, а также членам их семей при оплате коммунальных услуг. Предложения находятся на стадии согласования с заинтересованными государственными органами", - отметил начальник департамента организационно-мобилизационной работы, полковник Сакен Жусупов. 

 
Призыв организуется и обеспечивается местными исполнительными органами. Комиссии возглавляют заместители акимов городов и районов. 
 
Для обеспечения безопасности здоровья оповещение призывников будет осуществляться посредством рассылки SMS-сообщений через сервис-службы 1414. 
 
Отмечается, что ПЦР-исследование на COVID-19 будущие солдаты пройдут дважды: на сборных пунктах при призыве и по прибытии в воинские части. 
 

Призывники и их родители могут получить необходимую информацию в проектных офисах "Карулы Куштер - адалдык аланы" департаментов по делам обороны, а также направить интересующие вопросы на официальные аккаунты в социальных сетях и электронные почтовые ящики местных органов военного управления", - добавили в пресс-службе Минобороны. 

 

Запланирован специальный авиарейс для эвакуации находящихся в Украине казахстанцев

25.02.2022, 08:53 77466
Запланирован специальный авиарейс для эвакуации находящихся в Украине казахстанцев
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - 25-26 февраля 2022 года планируется осуществление репатриационного авиарейса для эвакуации находящихся в Украине казахстанцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

25-26 февраля 2022 года планируется осуществление репатриационного рейса для граждан Казахстана авиакомпанией Air Astana. Указанный рейс будет осуществляться из города Катовице (Польша). Для граждан Казахстана будет обеспечен безвизовый "зеленый коридор" от украинско-польской границы до аэропорта", - сообщили в посольстве Казахстана в Украине.

 
Граждан просят по возможности прибыть в город Львов. Точка сбора - Почетное консульство РК по адресу: улица Замкнена, 3/1, телефон: +38 (032) 240-36-70, +38 (067) 989-28-19.
 
За дополнительной информацией просим обращаться к представителям Air Astana по телефонам: +38 (050) 051-11-17, +38 (050) 981-54-49.
 

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