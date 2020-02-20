Дастан Рыспеков возглавил Комитет индустрии туризма МКС РК

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Дастан Рыспеков из Президентского молодежного кадрового резерва назначен на должность председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, передает Kazakhstan Today.

Рыспеков родился в 1984 году в Жезказгане. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ. Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов и поступлений департамента экономики и бюджетного планирования Алматы. С 2007 по 2016 годы работал на руководящих должностях в департаменте экономики и бюджетного планирования Алматы, Ревизионной комиссии по городу Алматы, в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета в Астане. В 2018-2019 годы - руководитель управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области. С апреля 2019 года занимал должность директора департамента экономики и бюджетного планирования АО "НК "Астана ЭКСПО-2017", сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

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