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300 молодых казахстанцев зачислены в президентский кадровый резерв

25.12.2019, 14:22 12853
300 молодых казахстанцев зачислены в президентский кадровый резерв
Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - 300 молодых казахстанцев зачислены в президентский кадровый резерв, передает Kazakhstan Today.
 

Всего в финал были отобраны 330 человек более чем из 13 тысяч подавших заявки. По итогам заседания Национальной комиссии 300 кандидатов зачислены в Президентский молодежный кадровый резерв", - сообщили в Службе центральных коммуникаций.

 
В настоящее время резервисты ранжированы по отраслям. Ожидается, что некоторые из них в ближайшее время могут быть назначены на государственные должности.
 
В течение первого квартала 2020 года Агентством по делам госслужбы для каждого резервиста будет составлен индивидуальный план развития компетенций. Назначение резервистов на ответственные должности государственной службы и квазигосударственного сектора планируется путем последовательного карьерного роста. Агентством будет осуществляться мониторинг дальнейшего карьерного продвижения резервистов.
 
Часть резервистов пройдут краткосрочные курсы или продолжительное обучение для наращивания необходимых компетенций и навыков, в том числе на базе Академии государственного управления.
 
Отмечается, что на финальном этапе зачисления в кадровый резерв учитывались такие показатели, как степень готовности претендентов к выдвижению на высокие должности на государственной службе, в национальных компаниях и холдингах, а также занятию должности в местных исполнительных органах, вплоть до районного уровня. Принимались во внимание рекомендации экспертов в области человеческих ресурсов по итогам оценки личных компетенций участников, выбранное участником направление с учетом востребованности и потребности развития данной отрасли в стране, инновационный потенциал, различные достижения и другое.
 
В список резервистов вошли 102 представителя из частного сектора, 98 - квазигосударственного сектора и 96 - это государственные служащие. Передовое зарубежное образование имеют 57% кандидатов, 43% - выпускники казахстанских вузов.
 
Средний возраст победителей отбора составил 31 год. При этом резервисты имеют значительный опыт работы в различных сферах экономики. Многие из них работают или работали в крупных иностранных и транснациональных компаниях.
 
Применение цифровых технологий обеспечило открытость и мобильность отбора, что позволило молодым казахстанцам принять участие вне зависимости от места их нахождения.
 
Среди участников представители всех регионов страны, а также ближнего и дальнего зарубежья (Азербайджан, Великобритания, Германия, Россия, Турция и Франция). Полный список прошедших участников опубликован на сайте Pkrezerv.kz.
 
Напомним, отбор в Президентский молодежный кадровый резерв стартовал в сентябре текущего года. Проект имеет стратегическую цель - сформировать новую волну эффективных менеджеров и выстроить систему действенных социальных лифтов для нового поколения страны. 
 

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